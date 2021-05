Bosch będzie produkował również w Polsce

Koncern ma duże zaufanie do Polski, będziemy tu dalej inwestować, rozwijać istniejące dziedziny i wprowadzać nowe – powiedział Rafał Rudziński, prezes zarządu spółki Robert Bosch i reprezentant Grupy Bosch w Polsce.

Grupa Bosch w trudnym roku pandemii wykazała się odpornością na kryzys. Całkowity przychód netto czterech przedsiębiorstw należących do Grupy Bosch w Polsce wyniósł w 2020 roku 9,8 mld zł, o 10 proc. więcej niż w 2019. Rynek krajowy wygenerował 5,5 mld zł przychodu, a eksport 4,3 mld zł - pomimo 30 proc. spadku sprzedaży w branży motoryzacyjnej, powstałej m.in. na skutek mniejszego zapotrzebowania na wytwarzane przez koncern części zamienne.

Bardzo dobre wyniki Bosch osiągnął w sektorze dóbr użytkowych związanym z produkcją i sprzedażą sprzętu AGD oraz elektronarzędzi. Wzrosty zanotowała również sprzedaż systemów grzewczych, szczególnie pomp ciepła.

Zdaniem Rafała Rudzińskiego wyniki za pierwsze cztery miesiące 2021 roku napawają optymizmem. I to pomimo utrzymujących się trudności w branży motoryzacyjnej związanych z rosnącymi cenami surowców, głównie stali, oraz problemami na rynku półprzewodników niezbędnych do produkcji komponentów elektronicznych.

Działamy w tylu dziedzinach, że straty w jednych niwelujemy zyskami z innych. Mamy bardzo dobre wyniki na rynku konsumenckim, gorzej w sektorze przemysłowym, gdzie wiele inwestycji zostało przesuniętych w czasie – zaznaczył Rafał Rudziński.

Pomimo pandemii Grupa Bosch nie zwolniła tempa inwestycji w Polsce. Rozbudowa fabryki w Mirkowie k. Wrocławia o nowoczesne linie produkcyjne komponentów układów hamulcowych do samochodów elektrycznych i hybrydowych pochłonęła 280 mln zł. Prowadzone są również inwestycje w sektorze AGD. We Wrocławiu powstało Centrum Logistyczne o powierzchni 30000 m. kw. z własną infrastrukturę kolejową. Natomiast w łódzkiej fabryce zmywarek, w niecały rok od uruchomienia, z linii montażowej zjechało milionowe urządzenie.

Bosch rozbudowuje stołeczne Centrum Kompetencji IT, które staje się jednym z kluczowych ośrodków rozwoju oprogramowania i konsultingu IT dla Grupy Bosch w skali światowej.

Jakość oprogramowania z Polski skłoniła centralę, żeby umieścić ten punkt w Warszawie – podkreślił Rafał Rudziński i dodał, że docelowo w Centrum znajdzie zatrudnienie 500 programistów.

Koncern jest zaangażowany w działania na rzecz ochrony środowiska. Grupa Bosch jako pierwszy globalny koncern przemysłowy osiągnęła w lutym 2020 roku neutralność klimatyczną, potwierdzoną przez zewnętrzny audyt, w zakresie emisji własnych w 400 lokalizacjach na świecie. Dokonała tego m.in. poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii, zakup certyfikowanej zielonej energii oraz zmniejszenie jej zużycia.

Do 2030 roku Grupa planuje redukcję emisji dwutlenku węgla o 15 proc. w stosunku do 2018 roku, czyli o 67 milionów ton metrycznych w całym łańcuchu wartości.

Skrócenie łańcucha dostaw łączy się z planami przeniesienia produkcji z Chin do Europy – w tym Polski, gdzie aktualnie trwają poszukiwania odpowiednich lokalizacji.

Grupa Bosch pracuje nad technologiami przyszłości. Na przykład w dwóch centrach badawczo-rozwojowych branży AGD powstają rozwiązania dotyczące internetu rzeczy, sztucznej inteligencji, digitalizacji produktów. Prawdziwe wyzwania niesie za sobą rynek elektromobilności, w którego rozwój koncern zainwestował globalnie 5 mld euro.

Transformacja w kierunku elektromobilności to rewolucyjna zmiana, ale samochód elektryczny to nie jest najbliższa przyszłość, na dzisiaj, jutro. Samochodów elektrycznych zarejestrowanych w Polsce jest ok. 10 tys., to rynek zależny od infrastruktury, stacji ładowania, których nie ma. Z drugiej strony mitem jest, że motoryzacja tradycyjna najbardziej przyczynia się do zmian klimatycznych, bo odpowiada tylko za 25 proc. emisji CO2 – zaznaczył Rafał Rudziński.

Zdaniem Rafała Rudzińskiego należy w pierwszej kolejności zająć się istniejącymi samochodami z silnikami spalinowymi, zredukować emisję spalin, bo konsumenci, chcąc zachować mobilność, powrócą do zakupu samochodów używanych.

Bosch pracuje również nad rozwiązaniami dotyczącymi napędu wodorowego - stacjonarnymi i mobilnymi ogniwami przetwarzającymi wodór na prąd. Do 2024 roku koncern planuje zainwestować 1 mld euro w rozwój technologii wodorowych.

W skład grupy kapitałowej Bosch wchodzą cztery spółki: Robert Bosch (elektronarzędzia); BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego (AGD), Bosch Rexroth (przemysłowe linie produkcyjne) i SIA Abrasives Polska (papiery ścierne). Grupa zatrudnia ok. 7,8 tys. osób, posiada 8 zakładów produkcyjnych, cztery ośrodki badawczo-rozwojowe oraz liczne centra logistyczne.

Rafał Rudziński brał udział w rozmowie z cyklu „Eksperckie Rozmowy PAP” dotyczącej wyników oraz strategii rozwoju koncernu w Polsce.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: Koronawirus to także… problemy neurologiczne!