Znamy raport NIK ws. korespondencyjnych wyborów prezydenckich

Najwyższa Izba Kontroli przygotowała raport w sprawie organizacji wyborów prezydenckich w 2020 roku, określanych jako „wybory kopertowe”. Ze względu na pandemię głosowanie w wyborach na prezydenta RP miało odbyć się wyłącznie korespondencyjnie.

Negatywnie oceniła proces przygotowania wyborów prezydenckich zarządzonych na 10 maja 2020 r. z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego. Od 16 kwietnia do 9 maja jedyną uprawnioną jednostką do organizowania wyborów byłą PKW. Organizowanie wyborów na podstawie decyzji administracyjnej nie powinno mieć miejsca i było pozbawione podstaw prawnych – powiedział na konferencji prasowej szef NIK Marian Banaś.

Głos zabrał Bogdan Skwarka z Departamentu Administracji Publicznej NIK. To on był koordynatorem omawianego raportu.

Skwarka, odpowiadając na pytanie, czy premier był uprawniony do podjęcia działań, powiedział, że premier mógł wydawać polecenia, ale „powstaje zasadnicze pytanie, czy mógł wydać polecenie przygotowania do wyborów Poczcie Polskiej i PWPW”.

Otóż nie. Nie było podstaw prawnych do tego, żeby premier wydawał jakiekolwiek polecenia związane z wykonaniem wyborów. W tym okresie obowiązywała ustawa prawo Kodeks wyborczy. Ta ustawa ustalała organy, które są odpowiedzialne za przeprowadzenie wyborów niezależnie, czy są to wybory prezydenckie, czy parlamentarne – mówił. Bogdan Skwarka podkreślił, że premier nie miał podstaw do tego, by wydać decyzję o przygotowaniu kart wyborczych do druku.

W opinii departamentu prawnego jest wskazane, jakie konsekwencje może ponieść premier w razie podpisania decyzji o organizacji wyborów - mówił koordynator kontroli dodając, że dopiero 8 maja premier zlecił ministrowi Michałowi Dworczykowi, przygotowanie opinii.

Łączny koszt ekspertyz, można to dodać do ogólnych kosztów wyborów, to prawie 149 tysięcy złotych - powiedział.