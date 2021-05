Bank Pekao sponsorem polskiej koszykówki

Bank Pekao S.A. będzie nowym sponsorem Polskiego Związku Koszykówki oraz Polskiej Ligi Koszykówki. Umowa rozpocznie się z początkiem lipca br. i potrwa do końca czerwca 2022 r. Tym samym Pekao wesprze rodzimą koszykówkę przez cały nowy sezon

W ramach umowy Bank Pekao zostanie sponsorem Reprezentacji Polski Koszykarzy i Koszykarek oraz Reprezentacji Polski w koszykówce na wózkach. Bank będzie również sponsorem rozgrywek ligowych: Energa Basket Ligi, Energa Basket Ligi Kobiet, Suzuki 1. Ligi Mężczyzn oraz Turnieju finałowego Suzuki Pucharu Polski Koszykarzy, Suzuki Superpucharu Polski, Gali Energa Basket Ligi i Energa Basket Ligi Kobiet.

Jesteśmy bankiem, który wspiera szereg rodzimych inicjatyw. W sport angażujemy się od lat, ale chcemy to zaangażowanie zwiększyć. Zdecydowaliśmy się na koszykówkę, bo jest to dyscyplina, która w ostatnim czasie dynamicznie się rozwija i zyskuje nowych fanów. Oczywiście to zasługa przede wszystkim naszej kadry, która osiąga sukcesy na arenie międzynarodowej. Tym bardziej cieszę się, że będziemy popularyzować polską koszykówkę i wesprzemy jej rozwój. Dzięki temu partnerstwu dotrzemy do młodych ludzi, czyli kluczowej grupy odbiorców, zgodnie z założeniami nowej strategii Banku Pekao. Wierzę, że przed nami wiele wspólnych sukcesów – powiedział Leszek Skiba, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.