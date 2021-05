Targi Expo 2020 Dubai bramą do Afryki i na Bliski Wschód

Targi światowe Expo 2020 Dubai z reprezentacyjnym udziałem Polski odbędą się na jesieni br., ponieważ ze względu na pandemię koronawirusa w roku 2020 zostały przeniesione na rok obecny. Wystawa światowa Expo 2020 Dubai potrwa długo, bo 6 miesięcy i Polska będzie miała na niej swój pawilon. Organizatorzy oczekują, że polski udział w Expo przyczyni się do rozwoju kontaktów handlowych i pomoże zwiększyć obecność polskich przedsiębiorstw i ich produktów na Bliskim Wschodzie i w Afryce

Podczas konferencji prasowej poświęconej Expo 2020 Dubai wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin wyraził nadzieję, że w czerwcu wszystkie sektory gospodarki powrócą do normalnego funkcjonowania – w warunkach sanitarnych. Gowin powołał się na przewidywania ekspertów i analityków, z których wynika, że wzrost gospodarczy Polski pod koniec roku osiągnie 4 proc., a nawet może sięgnąć 5 proc.

Wicepremier Gowin podkreślił, że międzynarodowe targi Expo 2020 Dubai będą okazją dla polskich firm do nawiązania licznych stosunków bilateralnych, okazją do zwiększenia obecności na rynkach arabskich. Ekspozycja i wystawa polska w Dubaju jest okazją do zaprezentowania światowym rynkom i biznesowi „atutów polskiej gospodarki, jej prężności, polskich produktów i do jeszcze większej promocji polskiej marki”. „Przecież dzisiaj w całej Europie mówi się o czymś w rodzaju cudu gospodarczego, jaki przeżywamy w naszym kraju. Jestem przekonany że ekspozycja w Dubaju utrwali ten pozytywny wizerunek naszej gospodarki” – podkreślił Gowin.

To jest okazja do zwiększenia obecności polskich przedsiębiorstw na rynkach arabskich. Zresztą Zjednoczone Emiraty Arabskie są jednym z najważniejszych naszych partnerów w tamtym regionie - powiedział.

Minister Grzegorz Piechowiak zapowiedział, że od września br. stałe połączenie lotnicze z Dubajem otworzy narodowy przewoźnik PLL LOT. Zaznaczając obecność polski na rynkach arabskich, Piechowiak zapowiedział, że firma ze Śląska, chorzowski Alstom, wygrała przetarg w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Dubaju już teraz będzie można jeździć metrem polskimi wagonami, w tym będzie można nimi dojechać właśnie na tegoroczną światową wystawę Expo 2020.

Komisarz polskiej sekcji Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju Adrian Malinowski podkreślił że targi będą trwały aż 182 dni, a więc sześć miesięcy. Organizatorzy spodziewają się, że weźmie w nich udział 25 milionów gości i obecnych na nich będzie 190 państw i instytucji, które będą zaprezentują swoją ofertę. Dla uczestników targów i gości gospodarze zaplanowali w Dubaju powierzchnię 4,5 km kw., która będzie podzielona na trzy strefy tematyczne: mobilność, szanse oraz zrównoważony rozwój.

Adrian Malinowski przypomniał generalne hasło wystawy w Dubaju – Connecting minds, creating the future (Łączmy umysły, budujmy przyszłość) – i powiedział, że polski pawilon będzie umiejscowiony w sektorze Mobilności. Polski pawilon zyskał duże uznanie w oczach organizatorów, m.in. ze względu na to, że pawilon jest zbudowany z drewna, a jednocześnie w sposób przykuwający oko prezentuje nasz kraj - powiedział Malinowski. Powierzchnia pawilonu przekroczy 2000 m kw., będzie on obsługiwany przez 150 polskich studentów, władających kilkoma językami.

autor: expo.gov.pl

W polskiej ofercie gospodarczej organizatorzy zapowiadają szerokie uczestnictwo partnerów i przedsiębiorstw biorących udział w targach Expo 2020 Dubai.

Podczas wystawy „będziemy pokazywać błyskotliwość polskiej przedsiębiorczości, będziemy pokazywać kreatywność, będziemy pokazywali najlepsze klastry, najlepsze przedsiębiorstwa i nasze najlepsze produkty, zarówno w formie cyfrowej, jaki i treści fizyczne w formie artefaktów, które będą pokazywane w strefie specjalnie przygotowanej kreatywnej rzeźby, która w dynamiczny sposób będzie zachęcała, do tego aby zapoznać się z polską gospodarką i jej osiągnięciami – mówił Malinowski.

Jednym z celów polskiej polityki eksportowej jest zwiększenie dynamiki polskiego eksportu. Dzisiaj w 80 proc. polski eksport trafia na rynek europejski, a 20 proc. na pozaeuropejski. Chcemy, żeby ta wystawa była takim mechanizmem zwiększenia dynamiki polskiego eksportu i widzimy olbrzymi potencjał na Bliskim Wschodzi i olbrzymi potencjał w rynku afrykańskim – powiedział podczas konferencji prasowej Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH).

Prezes PAIH dodał, że jeżeli chodzi o rynek afrykański to jest to olbrzymi potencjał. Rynek ten jest trudny, ale poprzez naszą sieć zagranicznych biur handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu staramy się niwelować te ryzyka na rynku afrykańskim, i rzeczywiście Bliski Wschód jest taką bramą gospodarczą do Afryki. Wystawa Expo 2020 ma być z jednej strony manifestem gospodarczym po pandemii, a z drugiej strony okazją do nawiązywania kontaktów biznesowych.

Marcin Tronowicz