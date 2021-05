Czerwińska: Prezentacja Polskiego Ładu w sobotę 15 maja o godz. 10.00

Co zrobić, by Polacy zarabiali więcej, a ochrona zdrowia po trudnym czasie epidemii mogła liczyć na rozwojowy zastrzyk? Mamy się tego dowiedzieć w najbliższą sobotę w czasie prezentacji Nowego Polskiego Ładu – planu tak ambitnego, że obawiają się go i opozycja, i koalicjanci