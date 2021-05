W Kanadzie tej szczepionki nie chcą!

Połowa prowincji i terytoriów Kanady wycofała się ze stosowania szczepionki AstraZeneca. Dotychczas ok. połowy Kanadyjczyków zostało zaszczepionych przynajmniej raz, różnymi preparatami.

W czwartek decyzję o zaprzestaniu używania szczepionki AstraZeneca jako pierwszej dawki podjęły Nowy Brunszwik, Quebec i Kolumbia Brytyjska, dołączając w ten sposób do Nowej Szkocji, Nowej Fundlandii i Labradoru, i dwóch prowincji, które decyzję podjęły we wtorek, Alberty i Ontario.

Podczas konferencji prasowej w czwartek dr Howard Njoo, który jest zastępcą federalnej naczelnej lekarz kraju, powiedział, że w Kanadzie podano dotychczas 2,3 mln dawek preparatu AstraZeneca. To ok. 11 proc. wszystkich podanych dawek szczepionek. Dotychczas zidentyfikowano 28 przypadków podejrzenia zakrzepicy, a potwierdzono w badaniach laboratoryjnych 18 z nich. Zmarły trzy osoby.

Oficjalne przyczyny zaprzestania używania szczepionki AstraZeneca są różne. W Nowym Brunszwiku postanowiono ze względu na ryzyko zakrzepicy stosować tylko drugą dawkę dla osób już zaszczepionych AstraZeneką, a także szczepić te osoby po 55 roku życia, które nie mają jak dotrzeć do punktów szczepień.

W Quebec czwartkowy komunikat resortu zdrowia prowincji wskazał, że decyzja wsparta jest rekomendacjami quebeckiego komitetu ds. szczepień, a poza tym prowincja nie ma już zapasów AstraZeneki. Komunikat podkreślił, że oczekiwana w przyszłym tygodniu dostawa 148 tys. dawek zostanie zarezerwowana dla osób, które już otrzymały pierwszą dawkę tej szczepionki. Kolumbia Brytyjska poinformowała, że nie mając nowych dostaw zarezerwowała pozostałe dawki do wykorzystania w drugim szczepieniu.

W środę Nowa Szkocja uznała, że ze względu „na nawet nadmiar ostrożności” należy wstrzymać szczepienia AstraZeneką, choć w prowincji nie zanotowano żadnych przypadków zakrzepicy. Premier Nowej Szkocji Iain Rankin wskazał też na rosnącą dostępność szczepionek mRNA i zwrócił się do rządu federalnego o nieprzysyłanie nowych transportów preparatu AstraZeneca.

Rząd Nowej Fundlandii i Labradoru wstrzymał użycie AstraZeneki w pierwszej dawce, z wyjątkiem sytuacji gdy ktoś nie może lub nie chce skorzystać z innych szczepionek. Jak mówiła główna lekarz prowincji dr Janice Fitzgerald, „obecnie dostępne fakty wspierają użycie szczepionek mRNA”.

W miniony wtorek największa kanadyjska prowincja, Ontario, podjęła decyzję o zaprzestaniu podawania preparatu AstraZeneca, wskazując na ryzyko zakrzepicy. Z danych prowincji wynikało, że w ostatnich dniach przypadki zakrzepicy zdarzały się raz na 60 tys. podanych dawek. Natomiast w Albercie ministerstwo zdrowia podjęło decyzję wskazując na niepewność terminów dostaw dostaw szczepionki AstraZeneca. Istniejące zapasy zostaną podane wyłącznie jako druga dawka.

Rządy prowincji czekają obecnie na rekomendacje National Advisory Committee on Immunization (NACI - krajowy komitet doradczy ds. szczepionek). Ontario zwróciła się do NACI z pytaniem czy możliwe jest podawanie szczepionki innego producenta w drugiej dawce. Quebec nie wykluczył podania jako drugiej dawki szczepionki innej niż AstraZeneca, ale ministerstwo zdrowia prowincji zwóciło uwagę, że rekomendowane jest stosowanie tego samego preparatu, a wg badań zastosowanie innej szczepionki w drugiej dawce może powodować silniejsze skutki uboczne takie jak gorączka czy złe samopoczucie. Z cytowanych w Kanadzie brytyjskich badań wynika, iż ryzyko zakrzepicy przy drugiej dawce AstraZeneki wynosi jeden do miliona.

Kanada otrzymała w czwartek transport 655 tys. dawek szczepionki AstraZeneki i trwają obecnie rozmowy z prowincjami nt. wielkości dostaw. Rządowy harmonogram podaje, że do końca czerwca br. Kanada powinna otrzymać jeszcze 1 mln dawek AstraZeneki, 18 mln dawek szczepionki Pfizer-BioNTech i od 8 do 10 mln dawek szczepionki Moderna.

Premier Kanady Justin Trudeau mówił we wtorek, że przy obecnym tempie szczepień możliwe będzie „lato jednej dawki, jesień po dwóch dawkach i powrót do większej normalności”, ale powtórzył jak ważne jest utrzymanie zasad bezpieczeństwa.

Zaś rząd największej prowincji, Ontario, zdecydował w czwartek o przedłużeniu obowiązującego nakazu pozostawania w domu. Mieszkańcy mogą wychodzić z domu tylko po zakupy, do pracy, w sprawach zdrowotnych. Można także uprawiać sport, choć wszystkie np. boiska do gry w koszykówkę, pola golfowe są zamknięte, a spotkania z osobami spoza własnego domu zabronione. Nakaz pozostawania w domu miał obowiązywać przez sześć tygodni, do 20 maja, ale został przedłużony, jak to określił premier Ontario Doug Ford, „przynajmniej” do 2 czerwca.

