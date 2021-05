Zatrzymano potężny transport marihuany

Stołeczni policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych posiadanie znacznej ilości środków odurzających i przygotowanie do wprowadzenia ich do obrotu - powiedział rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkomisarz Sylwester Marczak. Dodał, że śledczy do sprawy zabezpieczyli 37 kilogramów marihuany.

Według informacji przekazanych przez rzecznika KSP, nad sprawą pracowali policjanci z wydziału do walki z przestępczością Pseudokibiców Komendy Stołecznej Policji. „Dobre rozpoznanie środowiska stołecznych pseudokibiców doprowadziło do zatrzymania dwóch osób, które w jednym z mieszkań na warszawskiej Białołęce zorganizowali magazyn narkotykowy” - podkreślił nadkomisarz.

„Policjanci ustalili, że znani im z wcześniejszej przestępczej działalności mężczyźni, mają pojawić się pod wcześniej ustalonym adresem. W pewnym momencie zauważyli jadących vw passatem dwóch mężczyzn, którzy po zaparkowaniu samochodu, udali się do jednej z klatek schodowych, by po kilkunastu minutach ponownie pojawić się na parkingu. Tym razem mężczyźni mieli ze sobą plecak i dwie torby” - tłumaczył policjant.

Wskazał, że w związku z podejrzeniem, że w plecaku mężczyźni mogą mieć środki odurzające, policjanci przystąpili do legitymowania mężczyzn. „Okazało się, że to karani już wcześniej za przestępstwa narkotykowe 40-latek i jego młodszy, 30-letni kolega” - podał.

„W trakcie legitymowania obaj nerwowo się zachowywali, dodatkowo policjanci wyczuli silną woń marihuany, która wydobywała się z przenoszonych przez nich bagaży. W trakcie przeszukania okazało się, że wewnątrz plecaka znajdowały się dwie torby foliowe z suszem roślinnym, natomiast w torbach papierowych, które miał przy sobie 40-latek, hermetycznie zapakowane w folię pakunki z suszem roślinnym, a także woreczek foliowy z białą zbryloną substancją oraz pieniądze” - powiedział.

Podkreślił, że po zatrzymaniu śledczy przeszukali mieszkanie, które mężczyźni wcześniej opuścili. „Tam policjanci zabezpieczyli kolejne środki odurzające, m.in. susz roślinny, kokainę i heroinę. Ponadto w lokalu znaleźli wagę i zgrzewarkę do hermetycznego pakowania narkotyków” - zaznaczył.

Dodatkowo policjanci wraz z zatrzymanymi udali się do ich miejsc zamieszkania, gdzie u 30-latka zabezpieczyli ponad 62 tysięcy złotych oraz haszysz, natomiast u 40-latka kokainę.

„Po wstępnie przeprowadzonych testach policjanci ustalili, że zabezpieczony susz roślinny to marihuana o łącznej wadze niemalże 37 kilogramów, ponadto 27 gramów kokainy, 84 gramy heroiny i prawie 20 gramów haszyszu” - wyliczył.

Obaj mężczyźni po zatrzymaniu zostali przewiezieni do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ w Warszawie. „Po przesłuchaniu przedstawiono im zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu” - dodał rzecznik KSP.

Decyzją sądu obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

„Policjanci dalej pracują nad sprawą, niewykluczone są kolejne zatrzymania” - wyjawił nadkomisarz Marczak.

