Soboń: koncern multienergetyczny ma sens

Budowa multienergetycznego koncernu, gdzie są różne branże, ma sens. Inne państwa to robiły, Polska to robi teraz, żadna opozycja tego nie zatrzyma - powiedział w piątek wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

Soboń, pytany w Polskim Radiu 24 o krytykę przejęcia firmy PGNiG przez Orlen przez polityków opozycji ocenił, że „głupie jest to, aby atakować (…) polskie państwowe firmy, które budują swoją pozycję na rynkach”.

Jak wskazał wiceminister, „jeśli spojrzymy na ten stary rynek rafinerii i petrochemii, to budowa multienergetycznego koncernu gdzie są różne branże zgrupowane pod jedną silną marką ma sens. Inne państwa to robiły, Polska to robi teraz, żadna opozycja tego nie zatrzyma, nawet najgłupsza, totalna opozycja” - zadeklarował Soboń.

Skarb Państwa podpisał w środę umowę o współpracy z Orlenem, Lotosem i PGNiG dotyczącą przejęcia przez PKN Orlen kontroli nad tymi spółkami. W wyniku przyjętego scenariusza połączenia akcjonariusze Lotosu i PGNiG LOTOS i w zamian za akcje, obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym.

W podmiocie, który powstanie z przejęcia przez PKN Orlen Lotosu i PGNiG, Skarb Państwa podniesie swoje udziały do 50 proc., co ma zabezpieczyć m.in. przed ewentualnym wrogim przejęciem. Obecnie Skarb Państwa ma ok. 27 proc. akcji Orlenu.

PAP/RO

