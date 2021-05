BGK pomoże w rewitalizacji zabytkowej willi

Willa w centrum Poznania, należąca do Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, odzyska dawny blask. Funkcję mieszkalną zastąpią funkcje edukacyjne i naukowo-badawcze. Mają się tu znaleźć laboratoria i sale wykładowe, z których korzystać będą nie tylko naukowcy.

Budynek znajduje się w rejestrze zabytków i wraz z otoczeniem podlega ochronie konserwatorskiej. Instytut Chemii Bioorganicznej (ICHB) zakupił go od miasta. Prace związane z remontem i adaptacją ruszyły, gdy inwestor pozyskał środki na ten cel.

W budynku ulokujemy Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN obejmujące sale wykładowe i edukacyjne oraz laboratoria przeznaczone zarówno dla naukowców ICHB, jak i mieszkańców Poznania. Będzie to więc miejsce, w którym ściśle i efektywnie powiążemy badania podstawowe z innowacyjną działalnością i popularyzacją nauki. W budynku znajdzie się również Inkubator Przedsiębiorczości, gdzie naukowcy będą podejmować działania zmierzające do komercjalizacji wiedzy i technologii. Zakończenie prac przy Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN planujemy na 2023 rok – mówi prof. Marek Figlerowicz, dyrektor ICHB PAN.

Projektów takich jak zabytkowa willa w centrum Poznania jest wiele na terenie Wielkopolski. Dotychczas, z programu JESSICA 2, udało się zmodernizować budynek Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz oraz dokonać całkowitej przebudowy Placu Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy zyskali nowe miejsce o większej użyteczności oraz przestrzeń do wypoczynku. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne nie tylko przywracają do życia stare budynki, ale nadają im nowej zupełnie nowe funkcje. Przykładem tego może być odnowa kamienicy przy ul. Wierzbięcice 45 w Poznaniu, której przestrzenie będą pełnić funkcję akademika, żłobka, przedszkola i klubu seniora.

BGK realizuje swoją misję – wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju m.in. dba o dziedzictwo architektoniczne. Dowodem na to jest różnorodność projektów możliwych do wsparcia w formie pożyczki JESSICA 2. Dzięki pożyczce inwestorzy przywracają do życia zdegradowane społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszary oraz nadają im nowe funkcje. Aby projekt zakwalifikował się do wsparcia musi być ujęty w programie rewitalizacji danego miasta.