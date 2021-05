Ile kosztuje kilometr drogi szybkiego ruchu w Polsce?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma powody do radości, ponieważ zmniejsza się średni koszt budowy autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Dyrekcja opublikowała wyniki najnowszej analizy kosztorysów budowy nowych dróg oraz ofert składanych w przetargach.

W ramach tegorocznych kontraktów wykonawcy zobowiązali się do budowy nowych odcinków A2 za stawkę od 29,3 mln zł do 41,2 mln zł za 1 km. Tyle kosztują nowe fragmenty na wschodzie kraju.

Czy to kres podwyżek? GDDKiA przekonuje, że maleją średnie koszty budowy dróg szybkiego ruchu w Polsce. Co więcej, nie dotyczy to jedynie ofert w jak najniższych cenach, ale przede wszystkim podpisywanych umów porównywanych z kosztorysami przyjętymi w postępowaniach przygotowawczych. Pod uwagę wzięto przy tym najnowsze kontrakty podpisane już w 2021 r., czyli 16 umów na 114 km autostrad, 92 km dróg ekspresowych oraz 13 km obwodnic.

Jeszcze w 2020 r. wartości najtańszych ofert wynosiły od 45,9 proc. do 141,8 proc. wyceny w kosztorysach przygotowanych przez GDDKiA. W tym roku wykonawcy są już bardziej zgodni, gdyż wartości wahały się między 53 proc. a 99 proc. tego, co oszacowali drogowcy.

GDDKiA zastrzega, że koszt powstania trasy zależy od różnych czynników. Kluczowa jest nie tylko klasa nowo budowanej trasy, ale także ukształtowanie terenu oraz geologia, obiekty inżynierskie, węzły drogowe czy nośność nawierzchni. Nietrudno zatem zgadnąć, że więcej trzeba wydać na trasę w terenie górzystym niż nizinnym. Spore różnice pojawiają się także wówczas, gdy w ciągu trasy potrzebne są np. długie tunele czy estakady.

