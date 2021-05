PGZ: powstało konsorcjum do budowy fregaty Miecznik

Polska Grupa Zbrojeniowa i należąca do niej Stocznia Wojenna zawiązały konsorcjum, które ma być głównym wykonawcą fregat Miecznik; pierwszym partnerem, który dołączy do konsorcjum, będzie stocznia Remontowa Shipbuilding – poinformowała w piątek PGZ

Zakup okrętów w programie Miecznik został zapisany w planie modernizacji wojska do roku 2035; na początku maja szef MON Mariusz Błaszczak wyraził przekonanie, że umowa może zostać podpisana do połowy roku.

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o. zawarły porozumienie ustanawiające konsorcjum, będące głównym wykonawcą projektu pozyskania dla Marynarki Wojennej RP fregat pod kryptonimem Miecznik. Pierwszym polskim partnerem, który dołączy do Konsorcjum będzie Remontowa Shipbuilding S.A. – poinformowała PGZ w przesłanym PAP komunikacie.

Powołanie konsorcjum to kamień milowy w projekcie budowy fregat dla Marynarki Wojennej RP. Kolejnym ważnym krokiem będzie złożenie do Inspektoratu Uzbrojenia wstępnego formularza ofertowego. Jesteśmy gotowi do zaprojektowania i wybudowania okrętów takich jak fregata, opartych na najnowocześniejszych technologiach i o dużym stopniu skomplikowania – zapewnił cytowany w komunikacie prezes PGZ Sebastian Chwałek.