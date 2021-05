Warszawa, 400 wniosków o ogródki gastronomiczne

Warszawscy restauratorzy złożyli blisko 400 wniosków o wydanie decyzji zezwalających na funkcjonowanie ogródków gastronomicznych – poinformował PAP stołeczny ratusz zastrzegając, że dane te pochodzą ze środy. Od 15 maja lokale mogą obsługiwać gości na zewnątrz, w ogródkach

Do środy do Zarządu Dróg Miejskich wpłynęło blisko 400 wniosków o wydanie decyzji zezwalających na ich funkcjonowanie, czyli zajęcie pasa drogowego – przekazała Edyta Mydłowska-Krawcewicz z wydziału prasowego ratusza.

Zaznaczyła, że w całym 2020 r. ZDM wydał 498 decyzji na ustawienie ogródka restauracyjnego lub kawiarnianego dla ponad 400 podmiotów.

Za udostępnienie przestrzeni miejskiej pobierana jest opłata. W zależności od kategorii drogi (powiatowa, wojewódzka czy krajowa) wynosi ona od 1,50 zł do 1,90 zł za m2 dziennie. Stołeczni radni na wniosek prezydenta m.st. Warszawy zdecydowali, że ze względu na pandemię do końca 2021 r. obowiązują obniżone o 75 proc. stawki.

Zapytana o wysokość wpływów za zajęcia pasa drogowego, Mydłowska-Krawcewicz odpowiedziała, że są trudne do oszacowania w całości, bo wpływają do budżetów różnych jednostek i dzielnic. Poinformowała, że np. Zarząd Terenów Publicznych Śródmieście w ciągu 3 lat otrzymał z tej opłaty 4,8 mln zł.

W Warszawie powstał Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej Wspieraj warszawskie gastro - ogródki za 1 grosz. Projekt uchwały zakłada obniżenie opłaty za zajęcie pasa drogowego do 1 grosza za metr kw. za dzień, do końca 2021 roku.

Spotkał się on z szerokim poparciem działaczy miejskich i polityków. Jednak nie znalazł uznania u prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Według szacunków Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej, od początku epidemii do końca 2020 roku w polskiej branży gastronomicznej blisko 200 tys. osób straciło pracę, a 15 tys. lokali ogłosiło upadłość.

Od 15 maja lokale gastronomiczne mogą obsługiwać gości na zewnątrz, w ogródkach. Już od 29 maja będą mogli przyjąć klientów także wewnątrz. Lokale będą jednak otwarte pod pewnymi warunkami. W przypadku działalności ogródków restauracyjnych, jak i lokali gastronomicznych, będzie obowiązywał ścisły reżim sanitarny – maksymalnie 50 proc. obłożenia lokalu, a także zachowana bezpieczna odległość i limit osób. W rozporządzeniu napisano, że klienci będą musieli zajmować, co drugi stolik i odległość między stolikami będzie musiała wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami postawiona zostanie przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

