Dziś poznamy założenia Nowego Ładu

Dziś o godz. 10 mamy poznać założenia Nowego Ładu - koncepcję rozwoju gospodarczego Polski po pandemii koronawirusa. PiS przedstawiło kolejne spoty zapowiadające „Polski Ład”.

„Sprawne i nowoczesne państwo” i „Spójność społeczna” to kolejne spoty pod hasłem „Czas na #PolskiŁad!”, opublikowane w piątek przez PiS na profilu partii na Facebooku.

Rozwinięte usług publiczne to fundament nowoczesnego państwa, a jego siłą napędową jest efektywny i sprawiedliwy aparat fiskalny. Według międzynarodowych ekspertyz Polska jest jednym z najlepiej zrównoważonych fiskalnie krajów Europy. Od 2015 roku zmniejszyliśmy lukę VAT aż o połowę, co umożliwiło sfinansowanie wielu programów społecznych i inwestycyjnych — mówi lektor w materiale zatytułowanym „Sprawne i nowoczesne państwo”. W czasie jego wypowiedzi pojawiają się plansze dotyczące realizowanych obecnie programów.

Wydaliśmy zwycięską wojnę mafiom vatowskim, po to, by należne Polakom pieniądze trafiły do ich kieszeni — dodał.