Premier Mateusz Morawiecki ruszył w objazd po Polsce

Polski Ład to coś więcej niż program, to propozycja nowej umowy społecznej, z którą chcemy zapoznać Polaków; chcemy usłyszeć od Polaków, co o nim myślą - mówił premier Mateusz Morawiecki przed wyjazdem w trasę, podczas której będzie promował rozwiązania Polskiego Ładu.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Premier Morawiecki objazd rozpoczął od krótkiego briefingu przed siedzibą PiS, na ul. Nowogrodzkiej. Odnosząc się do pandemii koronawirusa zwracał uwagę, że burza potrafi dokonać bardzo dużych zniszczeń w krótkim czasie, a potem trzeba je odbudowywać latami.

Chcemy pokazać ten nasz program, a właściwie coś więcej niż program, bo to nowa umowa społeczna, (chcemy pokazać) propozycje nowej umowy społecznej wszystkim Polakom - poinformował. „Chcemy zapoznać Polaków z tą umową, ale jednocześnie jest coś ważniejszego: chcemy usłyszeć od Polaków, co oni myślą, co Polacy myślą o Polskim Ładzie” - podkreślił szef rządu.

Polski Ład wyrasta z autentycznego programu solidarności, z głębokiego programu, który niesie też naszą formację, nasz obóz i tworzy konstrukcję, tworzy główne zręby naszego programu - powiedział Morawiecki.

Z tego powodu - jak mówił - w Polskim Ładzie znalazły się propozycje związane ze służbą zdrowia, obniżką podatków dla 18 mln podatników, emeryturą bez podatku do 2,5 tys. zł, a także szeroko zakrojony program mieszkaniowy czy program inwestycyjny.

Wiele ustaw jest już gotowych. Już w tym tygodniu Rada Ministrów będzie je analizowała - poinformował.

Morawiecki wyraził też nadzieję, że dzięki Polskiemu Ładowi „różnego rodzaju stare podziały, różne problemy, które mieliśmy w przeszłości odejdą w niepamięć i razem będziemy mogli skoncentrować się na budowie lepszej przyszłości, lepszej Polski”.

W poniedziałek szef rządu odwiedzi województwo lubelskie oraz podkarpackie. Złoży wizytę m.in. w Szpitalu Powiatowym w Rykach, odwiedzi miejsce budowy szlaku Via Carpatia, będzie promował program mieszkaniowy w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

Z kolei w Rzeszowie planowane jest spotkanie szefa rządu z seniorami, a także z kandydatką PiS na prezydenta tego miasta Ewą Leniart.

PAP/RO

