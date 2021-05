Buda: 13 mld zł wyniesie subwencja inwestycyjna dla samorządów

Ok. 13 mld zł ma wynosić subwencja inwestycyjna dla samorządów - będzie przeznaczona na refinansowanie kosztów inwestycji przez nie ponoszone - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda odnosząc się do propozycji zawartej w Polskim Ładzie dot. zmniejszenia wpływu z PIT dla samorządów

W sobotę odbyła się prezentacja Polskiego Ładu, podczas, której wicepremier, szef MRPiT Jarosław Gowin, przyznał, że na podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł stracą samorządy. Zapowiedział, że z inicjatywy Porozumienia zamieniamy Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych w trwałą subwencję rozwojową dla samorządów. Jak dodał, subwencja będzie działała na podstawie „obiektywnego algorytmu”.

Buda w poniedziałek na antenie Polsat News wskazał, że niższy PIT to przede wszystkim ubytek w budżecie państwa, bo większość PIT-u spływa do budżetu państwa, tylko mniejszy udział - 45 proc. - wpływa do samorządów.

Rzeczywiście nie chcemy tego tak zostawić i chcemy wprowadzić taki fundusz inwestycyjny, czyli taką subwencję inwestycyjną, która będzie związana z refinansowaniem kosztów inwestycji - można powiedzieć. I to będzie kwota około 13 mld zł - poinformował.

Jak dodał, będziemy posługiwali się tutaj takim algorytmem, który będzie dzielił te środki na rzecz samorządów. To będzie transparentne, przejrzyste - dodatkowy strumieniem przychodu dla samorządów, które chcą się rozwijać, inwestować - wyjaśnił.

Pytany, kto zyska na Polskim Ładzie, odparł, że większość społeczeństwa, ponad 18 mln Polaków.

„Przekładając na emerytów, to 91 proc. będzie miało niższy podatek, a 65 proc. w ogóle go nie zapłaci” - powiedział. Jak dodał, „zdecydowana większość Polaków odczuje to pozytywnie”.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Zakłada m.in. obniżkę podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł, podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), 7 proc. PKB na zdrowie; inwestycje, które dadzą 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności. PAP/mt