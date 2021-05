Sarnowski: zmiany w systemie podatkowym mają wejść w życie w 2022 r.

Zmiany systemu podatkowego zaproponowane w Polskim Ładzie mają wejść w życie od początku roku 2022 - poinformował podczas poniedziałkowej wideokonferencji wiceminister finansów Jan Sarnowski

Zależy nam na tym, żeby przepisy zostały przeprocedowane przez Sejm i podpisane przez prezydenta do końca listopada tego roku, żeby weszły w życie od pierwszego stycznia, żeby pierwszym rokiem rozliczeń na nowych zasadach był rok 2022 - powiedział Sarnowski.

Sarnowski wyjaśnił, że proces legislacyjny tych projektów został zaplanowany w taki sposób aby obecnie powoli zamykać etap koncepcyjny.

Teraz Ministerstwo Finansów zajmie się przelaniem pewnych założeń, pewnych słupów milowych określonych na poziomie politycznym, na język przepisów. Chcemy zakończyć tę pracę w perspektywie końca czerwca tak, żeby proces legislacyjny na poziomie rządowym rozpoczął się w lipcu i żeby wczesną jesienią te projekty mogły trafić do parlamentu - powiedział Sarnowski.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

PAP/KG