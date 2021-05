Skytruck z Mielca oferowany amerykańskim wojskom specjalnym

Produkowany w Polsce turbośmigłowy M28 Skytruck znalazł się wśród samolotów oferowanych wojskom specjalnym USA. Informację oficjalnie potwierdziła korporacja Lockheed Martin, do której należą PZL Mielec.

Należąca do firmy Lockheed Martin spółka PZL Mielec, nawiązała współpracę z amerykańską firmą Sierra Nevada Corporation, dzięki której może oferować specjalnie zmodyfikowaną wersję turbośmigłowego samolotu M28, spełniającą wymagania amerykańskiego Dowództwa Operacji Specjalnych w programie +Armed Overwatch+ – powiedział dyrektor ds. komunikacji Lockheed Martin w Europie John Neilson.

Jesteśmy zaszczyceni, że ten specjalny wariant, o nazwie MC-145B, został wybrany jako jeden z pięciu samolotów w ostatniej fazie demonstracyjnej tego programu. Uważamy, że MC-145B jest najbardziej wszechstronnym - zdolnym do wykonywania różnego rodzaju misji, najbardziej wydajnym, ze względu na możliwości uzbrojenia i wykonywania misji rozpoznawczych) oraz najbardziej wytrzymałym - dwa silniki - rozwiązaniem do realizowania zadań z zakresu operacji specjalnych – dodał.

Końcowa prezentacja samolotu potencjalnemu użytkownikowi ma się odbyć w czerwcu i lipcu tego roku.

Ze względu na zbliżające się prezentacje i trwającą procedurę nie możemy w tej chwili udostępniać żadnych innych informacji – zastrzegł Neilson.

Jak informowały specjalistyczne media, w zorganizowanym przez amerykańskie dowództwo operacji specjalnych (SOCOM) programie samolotów wsparcia i rozpoznania „Armed Overwatch” oferty złożyło pięć podmiotów. Nowe samoloty mają zastąpić U-28A Draco – specjalną wersję maszyny Pilatus PC-12. Do końcowych prób zakwalifikowano pięć konstrukcji: Beechcraft AT-6 Texan II, AirTractor AT-802U, Leidos Bronco II, MAG Aerospace MC-208 oraz Skytrucka, oferowanego przez amerykańską firmę Sierra Nevada.

M28 Skytruck to zmodyfikowana i zmodernizowana przez PZL Mielec odmiana radzieckiego samolotu An-28. Amerykańskie siły specjalne już wcześniej zakupiły kilkanaście samolotów tego typu; większość została później przekazana jako nadwyżki sprzętowe m. in. Estonii, i Kenii. Skyrucki z Mielca zakupili także odbiorcy z Nepalu, Wenezueli i Wietnamu. Uzyskał on także certyfikaty w Brazylii, Indiach, Indonezji, Kolumbii, Tajwanie oraz RPA.

PAP/RO

