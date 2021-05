Francuzi, Niemcy… Polacy. Zasypywanie przepaści

Proponowane rozwiązania podatkowe, które znalazły się w Polskim Ładzie spotkały się ze zróżnicowanym przyjęciem – od krytyki po gorącą akceptację. Dla lepszego zrozumienia intencji autorów Polskiego Ładu przedstawiamy porównanie systemów podatkowych i dochodów we Francji i w Niemczech. Jest to oczywiście prezentacja uproszczona, bez różnych szczegółów, ale dzięki temu pokazująca to co jest najważniejsze.

Francja

W Francji podatek dochodowy obejmuje całość przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu. Jest to tzw. podatek progresywny. Jego wysokość rośnie wraz z wysokością uzyskanych przychodów. Progi podatkowe zmieniają się każdego roku.

Stawki procentowe opodatkowania roczny dochodu w 2020 roku (Francja)

Dochód do 10 064 euro – 0 proc.

Dochód od 10 064 euro do 25 659 euro – 11 proc.

Dochód od 25 659 euro do 73 369 euro – 30 proc.

Dochód od 73 369 euro do 157 806 euro – 41 proc.

Dochód powyżej 157 806 euro – 45 proc.

We Francji obowiązują liczne ulgi i zwolnienia pozwalających obniżyć należny podatek.

Najpopularniejsze to:

-zwolnienie z opodatkowania godzin nadliczbowych. Z opodatkowania zwolnione są godziny nadliczbowe przepracowane zarówno przez pracowników pełnoetatowych jak i tych zatrudnionych na pół etatu. Nie oznacza to jednak, że godzin tych nie trzeba wykazać w zeznaniu podatkowym. Informację o nich należy zamieścić w specjalnej rubryce.

-zwolnienie z opodatkowania godzin przepracowanych przez studentów. Zwolnieniu temu podlegają dochody osób do 25 roku życia, uzyskane zarówno podczas wakacji jak i w trakcie roku szkolnego. Kwota wolna od podatku nie może przekroczyć trzykrotności płacy minimalnej (SMIC)

-ulga przy spłacaniu odsetek kredytu na zakup mieszkania. Z ulgi można skorzystać tylko wtedy, gdy lokal, na zakup którego wzięliśmy kredyt stanowi nasze stałe miejsce zamieszkania. Nie może to być np. mieszkanie przeznaczone do wynajmu osobom trzecim

-ulga związana z kosztami edukacji dzieci lub zatrudnieniem opiekunki do dzieci bądź pomocy domowej

-darowizny na rzecz organizacji charytatywnych

ulga związana z kosztami poniesionymi na utrzymanie innych członków rodziny np. osób starszych lub niepełnosprawnych

Innym rodzajem ulgi finansowej jest tzw. PPE (Prime pour l`emploi). To dodatek przyznawany gospodarstwom domowym, w których w ciągu roku fiskalnego przynajmniej jedna osoba pracowała i których dochody nie przekraczają ustalonego progu finansowego. Jest to kwota automatycznie odliczana od podatku i przelewana na konto bankowe podatnika lub wysyłana mu w formie czeku.

A ile zarabiają Francuzi? Szacuje się, że średnie zarobki pracowników o najniższych kwalifikacjach plasują się na poziomie około 1600 euro netto. Wykwalifikowani pracownicy niższego szczebla mogą zarobić 2000 euro netto miesięcznie.

Zarobki we Francji:

Operator maszyn CNC - 2000 euro/mies. netto

Spawacz - 2300 euro/mies. netto

Cieśla szalunkowy - 2000-2300 euro/mies. netto

Opiekun/Opiekunka osób starszych - 12,8 euro/h netto

Murarz/Tynkarz - 1400-1500 euro/mies. netto

Pracownik produkcji (sezonowy) - 1300-1500 euro/mies. netto

Pakowacz mięsa - 1300-1700 euro/mies. netto

Pracownik fizyczny na budowie - 2000-2200 euro/mies. netto

Rzeźnik - 1500-1800 euro/mies. netto

Szwaczka - 1500 euro/mies. netto

Blacharz samochodowy - 2000-2300 euro/mies. netto

Lekarz medycyny pracy - 4500 euro/mies. netto

Lekarz ginekolog - 8000 euro/mies. netto

Stolarz meblowy - 2200-2400 euro/mies. netto

(Źródło: aplikuj.pl)

Niemcy

W niemieckim systemie podatkowym występują tzw. klasy podatkowe. W zależności od sytuacji rodzinnej podatnicy są klasyfikowani i na tej podstawie ustala się ich taryfy podatkowe.

Niemieckie prawo dzieli swoich podatników na sześć klas podatkowych (Lohnsteuerklassen). Od przynależności do nich zależy to, ile osoba rozliczająca się z lokalnym fiskusem będzie musiała zapłacić podatków, od jakiej kwoty będą naliczane oraz na jakie ulgi i zasiłki może liczyć.

Klasy podatkowe w Niemczech

Klasa I - do pierwszej klasy zaliczamy osoby samotne, rozwiedzione, pozostające w długotrwałej separacji oraz posiadające małżonka przebywającego poza Unią Europejską. W tej kategorii znajdują się także osoby owdowiałe od co najmniej dwóch lat. Miesięczny dochód wolny od podatku wynosi 945 euro.

Klasa II - w drugiej klasie znajdują się osoby samotnie wychowujące dzieci, na które otrzymują zasiłek rodzinny. Miesięczny dochód wolny od podatku wynosi 1908 euro.

Klasa III - do trzeciej klasy kwalifikują się osoby owdowiałe do roku od śmierci współmałżonka oraz osoby zamężne. Warunkiem przynależności do tej klasy jest bezrobotny małżonek bądź należący do klasy V. Ewentualnie małżonek musi przebywać w jednym z krajów Wspólnoty Europejskiej. Miesięczny dochód wolny od podatku wynosi 1788 euro.

Klasa IV - do tej klasy małżonkowie trafiają automatycznie jeżeli nie wybiorą innej kombinacji. Jest to szczególnie dobra opcja, gdy oboje zarabiają na podobnym poziomie. Miesięczny dochód wolny od podatku wynosi 945 euro na osobę.

Klasa V - klasa przewidziana dla osób, których małżonkowie wybrali klasę III. Najlepiej, aby w tej klasie znajdowali się małżonkowie mniej zarabiający. Miesięczny dochód wolny od podatku wynosi tu zaledwie 105 euro.

Klasa VI - klasa dla podatników zatrudnionych w więcej niż jednej pracy równocześnie. Dotyczy ona drugiej pracy i nie przewiduje kwoty wolnej od podatku.

(Źródło: aplikuj.pl)

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Niemczech zaczyna się od progu 14 proc. i może wynieść aż 45 proc. w zależności od wysokości dochodu. Stawki rosną płynnie wraz z wysokością wynagrodzenia.

W 2020 roku kwota wolna od podatku wzrosła do 9 408 euro. W przypadku małżeństw ta kwota ulega podwojeniu.

W roku 2021 kwota wolna od podatku dla emerytów w Niemczech wynosi 9696 euro rocznie. Powyżej tej kwoty należy złożyć zeznanie podatkowe.

Średnie roczne wynagrodzenie brutto w Niemczech wśród wszystkich ubezpieczonych w Funduszu Emerytalnym Niemiec wynosi 40 551 euro (według niemieckiego Funduszu Emerytalnego). (Źródło: ru-geld.de)

Polska

W Polskim Ładzie najważniejsze proponowane zmiany to m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i podwyższenie drugiego progu podatkowego do 120 tys.

Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 8 tys. zł, ale nie dla wszystkich. W zależności od wysokości podstawy naliczenia podatku (uzyskanego dochodu), kwota ta maleje albo zupełnie znika.

Proponowana wysokość kwoty wolna od podatku oznacza, że emerytury do 2 500 zł miesięcznie będą w całości zwolnione z opodatkowania.

Drugim filarem zmian ma być „bardziej sprawiedliwy system podatkowy”. Zapowiedziano podniesienie progu podatkowego z obecnych 85 528 zł do kwoty 120 000 zł. Ci, którzy teraz rocznie zarabiają do 85 tys. zł, płaca podatek według niższej stawki 17 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody przekraczające roczny limit 85.528 zł wpadały w drugi próg podatkowy, gdy stawka podatku rosła do 32 proc. PIT.

Efekty reformy klina podatkowego w 2022 roku poprzez:

podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł,

brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku,

podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł,

dodatkowa ulga w PIT dla klasy średniej,

składka zdrowotna dla jednoosobowej działalności gospodarczej 9 proc.

Według informacji GUS średnia krajowa w 2020 roku w sektorze przedsiębiorstw w marcu wyniosła 5 411,45 złotych brutto, w kwietniu 5 285 złotych brutto, zaś w maju 5 119,94 złote brutto.

Wystarczy zatem tylko to uproszczone porównanie, żeby zobaczyć jaka przepaść dzieli Polaków od Francuzów i Niemców w dziedzinie dochodów i ich obciążeń podatkowych. Oczywiście można uwzględnić też informację o wyższych kosztach utrzymania w tych krajach, ale niewiele zmieni to wymowę faktów. Polska gospodarka na tle europejskiej radzi sobie doskonale i najwyższy czas, aby ten sukces sprawiedliwie zaczęli odczuwać ci, którzy na niego zapracowali.

Robert Olesiński

