Daniel Obajtek: Baltic Power to kluczowy projekt

Na obecnym etapie szacunkowy koszt budowy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power na Morzu Bałtyckim to ok. 14 mld zł, poinformował ISBnews prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace planowo rozpoczniemy już w 2023 roku, a zakończymy w roku 2026. Z perspektywy tak wielkoskalowej i złożonej inwestycji to nadal krótki czas realizacji projektu. Jako inwestor liczymy, że w okresie, jaki pozostał do rozpoczęcia inwestycji, dynamicznie rozwinie się polska branża offshore wind. Dlatego wspieramy ten proces, pozostając w stałym dialogu z firmami zainteresowanymi współpracą w ramach łańcucha dostaw. Aspekt local content inwestycji Baltic Power jest dla nas bardzo ważny, bo jest związany bezpośrednio z planami naszego dalszego rozwoju projektów offshore wind - powiedział Daniel Obajtek w rozmowie z ISBnews.

Podkreślił, że PKN Orlen chce, aby możliwie jak największa część środków przeznaczonych na projekt trafiła do polskich firm.

Samą inwestycję Baltic Power szacujemy na kilkanaście miliardów złotych. Na tym etapie zakładamy, że będzie to kwota ok. 14 mld zł, ale na finalny koszt inwestycji wpływa wiele czynników. To m.in. warunki środowiskowe, ostatecznie wybrana technologia, wybór turbin wiatrowych, ich rozmieszczenie, dostępność portów, statków instalacyjnych oraz oczywiście finalna moc wytwórcza farmy. Pamiętajmy, że na finalne koszty projektu wpłynie również sama wartość walut - dodał prezes.