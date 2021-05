Co z sądami? Jarosław Kaczyński odpowiada

Jeśli chodzi o reformę sądów, to ona jest planowana; Polski Ład dotyczy przede wszystkim kwestii społecznych i gospodarczych, a to jest kwestia o nieco innym charakterze, odnosząca się do reformy państwa - powiedział w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS pytany był w środę w Programie I Polskiego Radia i Polskim Radiu 24, czy Polski Ład nie przesłoni innych ważnych zmian, na przykład w sądownictwie.

„Jeśli chodzi o reformę sądów, to ona jest planowana. Tyle tylko, że Polski Ład dotyczy przede wszystkim kwestii społecznych i gospodarczych. A to jest kwestia o nieco innym charakterze, odnosząca się do reformy państwa” - powiedział Kaczyński.

Jak mówił, „my będziemy reformowali państwo, bo jego obecny kształt nie jest przystosowany do naszych warunków politycznych, kulturowych”. „Krótko mówiąc, pewne zmiany są potrzebne, ale dzisiaj nie będziemy się na tym koncentrować” - zaznaczył wicepremier.

„Koncentrujemy się przede wszystkim na tej szansie, żeby szybko dojść do poziomu europejskiego. Mówię o przeciętnej Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o dochód na głowę liczony siłą nabywczą” - podkreślił prezes PiS.

Jak dodał, „w tej chwili to jest 77 procent, czyli już niemało”. „Zaczynaliśmy, wchodząc do Unii, z dużo, dużo niższego poziomu. Ale dzisiaj, na skutek tych wszystkich wydarzeń, które znamy, jest rzeczywiście możliwość, żeby do końca tego dziesięciolecia, to już było przynajmniej około stu” - powiedział Kaczyński.

„Możemy to osiągnąć albo do końca tego dziesięciolecia, może na samym początku kolejnego, a to byłaby jednak ogromna zmiana i to byłaby sytuacja w dziejach Polski niespotykana” - zaznaczył prezes PiS.

PAP/ as/