Śpiewak o ostatnich działaniach opozycji: Pokazują, jak gardzą biedniejszymi

Zaprezentowany przez Zjednoczoną Prawicę program Polski Ład wywołał ogromne poruszenie wśród polityków opozycji, którzy ruszyli do ataku nie tylko na rząd i przedstawione propozycje, ale także na Polaków. Działania opozycji skomentował na Twitterze działacz społeczny Jan Śpiewak

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Reakcja polityków opozycji na Polski Ład nie zaskakuje. Przypomnijmy, że pojawiły się nawet teorie spiskowe, że część obostrzeń związanych z pandemią zostało zniesionych tylko po to, aby rząd mógł zaprezentować program - przynajmniej tak twierdzi Małgorzata Kidawa-Błońska. Z kolei szef PO Borys Budka grzmi o dzieleniu Polaków i przekonuje, że część pomysłów została zaczerpnięta z… programu Platformy Obywatelskiej.

Opozycja dała się złapać w pułapkę?

Całą sytuację skomentował na Twitterze działacz społeczny Jan Śpiewak, który ocenił, że liberałowie „dali się złapać w zastawioną pułapkę”, a PiS nie musi już robić nic więcej, aby wygrać wybory.

Nowy Ład można krytykować za tysięcy rzeczy, ale nie - liberałowie oczywiście muszą kolejny raz dać popis swojego klasizmu i pogardy wobec biedniejszych od nich. Znowu dali się złapać na zastawioną pułapkę. Kaczyński nic więcej nie musi robić, żeby wygrać kolejne wybory – napisał na Twitterze Jan Śpiewak.

