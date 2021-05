Inteligentny chatbot pomaga ofiarom kradzieży tożsamości

W obliczu zwiększonego popytu i rosnących wymagań użytkowników w zakresie personalizacji komunikacji w kanałach online i możliwości kontaktu w czasie rzeczywistym, firmy i instytucje sięgają po wirtualnych asystentów i chatboty, aby uatrakcyjnić i usprawnić procesy komunikacji z klientami. SAS we współpracy z organizacją Identity Theft Resource Center opracował wirtualnego asystenta, który zapewni ofiarom kradzieży tożsamości natychmiastowy dostęp do wsparcia i informacji. Technologia ta rozwijana jest w oparciu o platformę SAS® Viya®.

Postępy w pracach nad konwersacyjną sztuczną inteligencją przyczyniły się do rozwoju chatbotów i asystentów głosowych. Wdrożenia tych narzędzi znajdują zastosowanie w wielu branżach, takich jak usługi finansowe, handel detaliczny i opieka zdrowotna – mówi Saurabh Gupta, Senior Director Data and Analytics w SAS. Chatboty zintegrowane z platformą analityczną SAS Viya, zapewniają możliwość korzystania z zawansowanych narzędzi w zakresie raportowania, wizualizacji, analityki i sztucznej inteligencji za pośrednictwem interfejsu sterowanego głosem.

Pandemia napędza kradzieże tożsamości

Od czasu gdy ITRC zainicjowało usługę wsparcia w 2014 roku, zapotrzebowanie na kontakt w czasie rzeczywistym z ofiarami oszustw stale rośnie, a rok 2020 znacznie przyczynił się do zwiększenia aktywności złodziei tożsamości i skali przestępstw w sieci.

Odnotowaliśmy rekordowy poziom oszustw i kradzieży tożsamości w okresie pandemii, która tak niespodziewanie zmieniła nasze życie – podkreśla Eva Velasquez, CEO ITRC. W zeszłym roku, za pośrednictwem naszego centrum wsparcia, pomogliśmy ponad 11 tysiącom osób, a na naszej stronie internetowej pojawiło się 1,1 miliona unikalnych użytkowników. Liczba ludzi, którzy zetknęli się z nadużyciami i przestępstwami w sieci jest ogromna. W nowym rozwiązaniu nie chodzi o to, aby zastąpić człowieka, ale wspierać go w niesieniu pomocy ofiarom oszustw. Inteligentny chatbot to odpowiedź na pytanie – jak komunikować się z większą liczbą osób w czasie rzeczywistym? Jak możemy szybciej dostarczać potrzebne im informacje i zaoferować wsparcie? – dodaje.