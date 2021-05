Pszczoły potrzebują pomocy. Mają śmiertelnego wroga

Okazuje się, że pszczoły mają potężnego i naturalnego wroga, o groźne brzmiącej nazwie varroa destructor (warroza)

Zdecydowana większość z nas jest przekonana, że wymieranie pszczół jest ściśle związane z działalnością człowieka i intensywną gospodarką rolną. Tymczasem dużym problemem stał się pasożyt warroza. Powoduje on nie tylko wymieranie całych pszczelich rodzin, ale również skraca ich życie od 4 do nawet 68%! Co gorsza pszczoły mogą zarazić się nim ponownie.

W walce z warrozą pszczoły musi wspomagać człowiek. Oczywiście najlepszym wyjściem byłoby znalezienie rozwiązania, które jest w 100% naturalne i będzie ograniczać użycie chemicznych środków zwalczających tego pasożyta. Taką inicjatywę rozpoczęło Stowarzyszenie Sady Grójeckie podejmując współpracę z pszczelarzami.

Postawiliśmy sobie za cel podejmowanie wielu innowacyjnych działań, których efektem już jest lub będzie realizacja zasad zrównoważonego rozwoju w produkcji jabłek – mówi Magdalena Wrotek-Figarska Dyrektor Biura Stowarzyszenia Sady Grójeckie – Jabłka Grójeckie już są produkowane w dwukrotnie wyższym rygorze bezpieczeństwa, niż ten zalecany przez Komisję Europejską. Nasza współpraca z pszczelarzami jest więc kolejnym krokiem do celu.

We wrześniu zeszłego roku Stowarzyszenie przekazało pszczelarzom działającym na terenie powiatu grójeckiego 250 izolatorów chmary.

Izolator chmary to urządzenie, które wspiera pszczelarzy w walce z tak groźnym przeciwnikiem jak warroza – twierdzi Sylwester Janota członek zarządu Mazowieckiego Związku Pszczelarzy - izoluje ono matkę pszczelą, dzięki czemu możemy zredukować występowanie pasożyta praktycznie do zera. Zastosowanie go jesienią, sprawia, że na wiosnę pszczele rodziny szybciej i lepiej się rozwijają. Efekty są świetne, a co jeszcze ważniejsze, dzięki izolatorom możemy tylko raz stosować zabieg odymiania. Mamy więc naturalną metodę zapobiegania warrozie. Zdrowe i bezpieczne pszczoły to nie tylko smaczny i naturalny miód, ale również ogromne korzyści dla sadowników w procesie zapylania kwiatów. Musimy pamiętać, że jabłonie są bardzo zależne od owadów zapylających.

Warroza to nie tylko wymieranie i krótsze życie pszczelich rodzin. Ten podstępny pasożyt przyczynia się również do spadku masy ciała pszczół od 5 do 25%, obniżenia wydolności lotnych i transportowych. Zmniejsza również zdolności uczenia się, a także osłabia zdolności orientacji w terenie.

Są to więc czynniki, które rzutują na całość ekosystemu. Z jednej strony niższy poziom zapylania, z drugiej mniejsza ilość miodu. Warroza ma również bezpośrednie przełożenie na gospodarkę i ekonomię. Mniej owadów zapylających to przede wszystkim straty w produkcji jabłek.

O tym jak ważne są udomowione owady zapylające, takie jak pszczoły miodne i dzikie gatunki owadów zapylających najlepiej świadczą liczby – wyjaśnia Wrotek-Figarska – Według raportu Komisji Europejskiej wartość ekonomiczna zapylania owoców i warzyw wynosi 15 mld Euro rocznie. Z kolei Greenpeace w swoim raporcie podaje, że na terenie Mazowsza, skąd pochodzą Jabłka Grójeckie, wartość ta wynosi ponad 1 mld złotych. Podjęcie współpracy z pszczelarzami i dbanie o pszczoły to nasz wspólny cel. Oprócz pszczół miodnych, wprowadzamy do sadów inne gatunki pszczół np. murarkę ogrodową, która równie skutecznie zapyla kwiaty jabłoni, choć nie produkuje miodu i co ciekawe nie żądli. Nie stosujemy również żadnych środków ochrony roślin w czasie oblotów pszczół. Propagujemy wiedzę dotyczącą tworzenia naturalnych łąk w sadach. Koszenie trawy, to jedynie element dekoracyjny i nie wpływa bezpośrednio na produkcję jabłek. Łąki w sadach to większa bioróżnorodność owadów zapylających. Wyższa trawa to również naturalny sposób na magazynowanie wody w glebie. Tak naprawdę zaczynamy wracać do korzeni. W naszym przypadku jest to proste, ponieważ Jabłka Grójeckie to produkt rodzinny. Sięgamy po prostu po wiedzę naszych dziadków.

Czytaj też: Opryskał rzepak zakazanym środkiem, wytruł 7,5 miliona pszczół

Mat.Pras./KG