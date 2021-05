PGNiG osiągnęła prawie 14,6 mld złotych przychodu!

W pierwszych trzech miesiącach 2021 roku grupa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa osiągnęła prawie 14,6 mld zł przychodów, niemal 3,4 mld zł EBITDA oraz 1,75 mld zł zysku netto - poinformowała gazowa spółka w czwartkowym komunikacie.

Jak poinformowało PGNiG, od stycznia do końca marca 2021 roku Grupa Kapitałowa uzyskała 14,55 mld zł przychodów (wzrost o 6 proc. rok do roku), jednocześnie obniżając łączne koszty operacyjne o 3 proc. do 12,12 mld zł. Pozwoliło to wypracować wynik EBITDA na poziomie 3,39 mld zł, a więc o 63 proc. wyższy niż w pierwszym kwartale 2020 roku. Zysk netto, który wyniósł 1,75 mld zł był wyższy o 124 proc. w stosunku do wyniku sprzed roku.

„Grupa Kapitałowa PGNiG kontynuuje dobrą passę, zarówno jeśli chodzi o wyniki finansowe, jak i operacyjne. Dzięki rosnącym cenom węglowodorów bardzo dobre wyniki odnotował segment Poszukiwania i Wydobycia. Niskie temperatury i związany z tym wzrost zapotrzebowania na gaz do celów grzewczych przełożyły się na wyższe wolumeny sprzedaży i dystrybucji paliwa gazowego w segmentach Obrót i Magazynowanie oraz Dystrybucja. Warunki pogodowe miały również pozytywny wpływ na wolumen produkcji i sprzedaży ciepła w segmencie Wytwarzanie” - skomentował wyniki cytowany w komunikacie prezes PGNiG Paweł Majewski.

Jak informuje PGNiG przychody segmentu Poszukiwanie i Wydobycie wyniosły 1,79 mld zł i były o 41 proc. wyższe niż przed rokiem, natomiast wynik EBITDA był wyższy rok do roku aż 18-krotnie i sięgnął 1,35 mld zł.

Jak tłumaczy PGNiG Na znaczącą poprawę danych finansowych wpłynął wzrost cen węglowodorów – średnia arytmetyczna cena gazu na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii była w pierwszym kwartale większa niż przed rokiem o 79 proc. Z kolei kwartalna cena ropy wzrosła o 20 proc. rok do roku do 60,7 dolarów za baryłkę.

„Równocześnie istotnie wzrosło wydobycie gazu ziemnego – które sięgnęło 1,24 mld m sześc. wobec 1,16 mld m sześc. rok wcześniej – szczególnie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Wolumen wydobycia ropy wyniósł 328 tys. ton i był na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznego. Wpływ na wyniki segmentu miały również odpisy aktualizujące rzeczowy majątek trwały w segmencie” - czytamy w komunikacie.

Jak podaje PGNiG przychody ze sprzedaży w segmencie Obrót i Magazynowanie wyniosły 11,49 mld zł, co oznacza wzrost o 4 proc. rok do roku. Jednocześnie, w konsekwencji znaczącego wzrostu cen gazu na rynkach towarowych, wzrosły koszty operacyjne segmentu, które sięgnęły ponad 11 mld zł i były wyższe niż w pierwszym kwartale 2020 r. o 8 proc. Odnotowano również ujemny wynik z tytułu realizacji instrumentów zabezpieczających.

„Wymienione czynniki skutkowały obniżeniem wyniku EBITDA o 46 proc. rok do roku do poziomu 0,49 mld zł” - podaje gazowa spółka.

Jak informuje PGNiG łączny wolumen sprzedaży gazu ziemnego poza grupę wzrósł o 6 proc. rok do roku i sięgnął 11,28 mld m sześc. Spółka tłumaczy, że to w dużym stopniu efekt niskich temperatur utrzymujących się przez znaczną część pierwszego kwartału – średnia trzymiesięczna temperatura była w tym czasie o 2,8 st. Celsjusza niższa niż przed rokiem.

PGNiG podaje, że niskie temperatury utrzymujące się pierwszym kwartale 2021 roku przełożyły się na wzrost zapotrzebowania na paliwo gazowe a w konsekwencji zwiększenie o 15 proc. rok do roku, do 4,55 mld m sześc. ilości paliwa dystrybuowanego przez Grupę Kapitałową PGNiG.

„Większy wolumen przesłanego gazu oraz wyższa o 3,6 proc. taryfa dystrybucyjna, obowiązująca od1 lutego 2021 roku, spowodowały wzrost przychodów segmentu Dystrybucja o 19 proc., do 1,67 mld złotych. EBITDA wyniosła 1,01 mld zł i była wyższa niż przed rokiem o 31 procent” - wskazano.

Spółka podała też, że warunki pogodowe w pierwszych trzech miesiącach roku miały istotny wpływ także na wyniki finansowe i operacyjne segmentu Wytwarzanie. Sprzedaż ciepła poza GK PGNiG wzrosła o 6 proc. Przełożyło się to na wzrost przychodów segmentu o 13 proc. do 1,1 mld zł. EBITDA wyniosła 0,46 mld zł, co oznacza wzrost o 11 proc. względem wyniku osiągniętego rok wcześniej. Sprzedaż energii elektrycznej z produkcji wyniosła 1,2 TWh i była niższa niż przed rokiem o 12 proc.

