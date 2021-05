Müller o awarii w Bełchatowie - Pokazuje potrzebę budowy atomu

Niemcy zapowiadają, że będą budować mniej farm wiatrowych na północy, co powinno poprawić sytuację polskich sieci energetycznych. To element szerszych zmian systemu energeycznego w Niemczech. Rząd w Berlinie przyjął projekt ustawy, w którym zmienia - funkcjonujący od 20 lat - system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii tak, by był bardziej rynkowy