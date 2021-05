Polska gospodarka wystrzeli! Czas na 10-proc. wzrost [wideo]

O tym, jak poradzi sobie polska gospodarka w II kw. tego roku i jakich rezultatów możemy się spodziewać wraz z silnie postępującym ożywieniem w kolejnych miesiącach – rozmawiamy w Wywiadzie Gospodarczym dla telewizji Polsce z Mirosławem Budzickim, Strategiem w PKO BP.

Już teraz wielu ekonomistów weryfikuje dotychczasowe prognozy, wskazując na coraz lepszą koniunkturę na naszym rynku – szczególnie w kontekście dynamicznie rosnącej produkcji przemysłowej, eksportu, ale także wzrostu popytu konsumpcyjnego. Potężnym impulsem ma być w przyszłości także napływ środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Jego zdaniem, w ostatnim czasie nie doszło również do paraliżu międzynarodowej wymiany w handlu – jak miało to miejsce chociażby rok temu. Nie było też potężnych problemów z łańcuchem dostaw.

-Z całą pewnością obecnie mamy do czynienia z pozytywnym efektem bazy. W rezultacie jeżeli widzimy bardzo wysokie dynamiki wzrostu różnych wskaźników makroekonomicznych w ostatnich miesiącach, to tutaj m.in. kluczowym elementem jest niski punkt odniesienia w stosunku do tego, co obserwowaliśmy w gospodarce przed rokiem – dodaje ekspert PKO BP.