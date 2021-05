Müller: system podatkowy III RP wykazywał wiele wad

System podatkowy, który został stworzony w III RP od początku wykazywał wiele wad w kwestii nierównego obciążenia różnych grup społecznych - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller.

Jak wskazał Piotr Müller w Polsce według obowiązującego stanu prawnego „w praktyce mamy do czynienia z sytuacją, kiedy osoby mniej zarabiające płacą więcej niż osoby, które zarabiają dużo, dużo więcej”.

W związku z tym w ramach Polskiego Ładu chcemy zaprezentować rozwiązania podatkowe, które sprawią, że na reformie podatkowej zyska 18 mln Polaków” - powiedział.

W opinii Müllera „dla 90 proc. obywateli ta reforma będzie neutralna albo korzystna”.

Jako przykład wskazał zmniejszenie obciążeń podatkowych i wynikających z danin publicznych, które będzie możliwe „dzięki prawie 10-krotnemu podwyższeniu kwoty wolnej od podatku.

Zyska też 90 proc. emerytów i rencistów, 60 proc. emerytów w ogóle nie zapłaci podatku, będzie to kwota netto - powiedział Piotr Muller.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

