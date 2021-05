17 mln szczepień - tempo imponuje!

W Polsce wykonano dotąd ponad 17 mln szczepień przeciw COVID-19. Wszystkie pełnoletnie osoby, zainteresowane przyjęciem preparatu, a także 17-latkowie i 16-latkowie, mogą się zapisać i zaszczepić. Rząd zachęca, aby korzystać z tej możliwości.

Szczepienia są dobrowolne, ale od ich liczby zależy, czy uchronimy się przed negatywnymi skutkami możliwej kolejnej fali jesienią – akcentował w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller. Apelujemy do wszystkich, aby podeszli do szczepień na COVID-19 – mówił.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślał w czwartek, że wszystkie wykorzystywane w Narodowym Programie Szczepień w Polsce szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne i skuteczne. Nie ma znaczenia, którą się zaszczepimy – zaznaczał.

Pacjenci w Polsce otrzymują szczepionki od czterech producentów. Preparaty firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca są dwudawkowe, a szczepionka opracowana przez firmę z pionu farmaceutycznego Johnson & Johnson wymaga podania jednej dawki.

Szczepionki nie są dostępne dla pacjentów na wolnym rynku, nie można ich kupić. Są kontraktowane centralnie i dystrybuowane pod kontrolą.

Nie ma szczególnych zaleceń dotyczących przygotowania się do szczepienia. Eksperci radzą, aby się wyspać, normalnie zjeść posiłki, wyeliminować alkohol. Nie należy przed zastrzykiem odstawiać na własną rękę leków, które regularnie przyjmujemy.

Szczepienie poprzedza kwalifikacja. Jej podstawą jest kwestionariusz badania przesiewowego, zawierający pytania o stan zdrowia, przebyte choroby, a także o chorowanie na COVID-19 i o objawy wskazujące na prawdopodobieństwo zakażenia koronawirusem.

Kwestionariusz można wypełnić online lub pobrać i przynieść uzupełniony. Ważne, aby wypełnić go sumiennie, nie zatajając żadnej informacji. Po szczepieniu należy odczekać w punkcie szczepień minimum 15 minut.

Dane z czwartku przed południem mówiły, że w Polsce wykonano 16 812 136 szczepień przeciw COVID-19. Na rządowych stronach podano wówczas, że w pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest 4 995 207 osób.

Po południu w czwartek szef KPRM i pełnomocnik ds. programu szczepień Michał Dworczyk poinformował, że liczba wszystkich wykonanych szczepień przeciw COVID-19 przekroczyła 17 milionów. W ciągu dnia Dworczyk informował także, że ponad 5 mln osób jest już w pełni zaszczepionych.

Aktualne, szczegółowe dane dotyczące szczepień zostaną opublikowane w piątek ok. godz. 10.30.

W czwartek negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady UE osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie unijnego cyfrowego certyfikatu covid, czyli tzw. paszportu szczepionkowego, który podczas pandemii ma umożliwić swobodny przepływ osób w Europie.

Wiceminister zdrowia Anna Goławska zadeklarowała w opublikowanej w czwartek rozmowie z PAP, że do 25 czerwca będziemy już z pewnością podłączeni do unijnego systemu zielonych cyfrowych certyfikatów, które ułatwią przemieszczanie się w UE. Będzie to – jak wskazała – kod QR w aplikacji lub w formie papierowej.

PAP/ as/