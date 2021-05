Gwiazdowski: Prawo, które PiS chce dać obywatelom, zwiększa zakres ich wolności

Poczta Polska jest przygotowana do odegrania jednej z głównych ról w cyfryzacji kraju – mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa. Ma przede wszystkim wesprzeć budowę e-administracji i pośredniczyć w kontaktach obywatel–urząd. Posłuży do tego m.in. udostępniana w placówkach pocztowych sieć bezpłatnego WiFi, szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie dostęp do internetu…