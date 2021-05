Rośnie popyt na samochody elektryczne

Blisko 6,5 miliona gospodarstw domowych planuje zakup samochodu o napędzie elektrycznym do 2030 roku.

Co czwarte gospodarstwo domowe w Wielkiej Brytanii planuje zakup samochodu elektrycznego bądź hybrydowego w przeciągu najbliższych pięciu lat według raport Ofgem (Office of Gas and Electricity Markets). Wraz z nadchodzącym zakazem sprzedaży nowych samochodów spalinowych, coraz większe jest zainteresowanie konkurencyjnymi modelami. Interesujące są także przewidywania dotyczące samochodów elektrycznych. Według Komitetu ds. Zmian Klimatu w 2030 roku po brytyjskich drogach poruszać się będzie 18 milionów samochodów o napędzie elektrycznym bądź hybrydowym. Co więcej, w przeciągu ostatnich 4 miesięcy aż 13,6% sprzedaży nowych samochodów należało właśnie do tej kategorii. Co zachęca Brytyjczyków do zakupu samochodów elektrycznych? Przede wszystkim zbliżający się zakaz sprzedaży samochodów o napędzie spalinowym. Coraz większe jest też zainteresowanie samochodami elektrycznymi z uwagi na troskę o klimat globalny, ale także i smog. Wielkie metropolie jak Londyn często mają problemy z zanieczyszczeniem powietrza, a wielu Brytyjczyków pamięta osobiście czy to z historii wielki smog londyński z 1952 roku.

Jednakże nie wszystkie rodziny brytyjskie są zdecydowane na zakup samochodu elektrycznego. 38% ankietowanych przez Ofgem odpowiedziało, że w przeciągu pięciu lat raczej nie zdecydują się na taką transakcję. Powody? Przede wszystkim wysoka cena, ale także obawy związane z zasięgiem samochodu oraz brakiem możliwości jego naładowania w najbliższej okolicy zamieszkania.

Obawy te jednak zostały wzięte już pod uwagę. Wraz z rosnącą liczbą samochodów elektrycznych, Ofgem planuje liczne inwestycje mające na celu ułatwić ich użytkowanie.

W miarę jak coraz więcej osób będzie decydowało się na zakup samochodu elektrycznego Ofgem będzie zapowiadało wielomilionowe inwestycje w nowy system energetyczny. Będzie miał on na celu wspieranie elektryfikacji samochodów, promowanie energii odnawialnej oraz niskoemisyjnych źródeł ciepła – zapowiedział Jonathan Brearley, dyrektor naczelny Ofgem.

Również ceny samochodów elektrycznych ulegają zmianie. W niedługim czasie mogą one stać się nawet tańsze w produkcji niż samochody spalinowe tej samej klasy. Z perspektywy Polski warto będzie przyglądać się zmianom zachodzącym w Wielkiej Brytanii. Być może część rozwiązań będzie możliwa do zastosowania również na polskim gruncie, umożliwiając szybkie i bezbolesne przejście z samochodów spalinowych na elektryczne.

Źródło: The Guardian