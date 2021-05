Premier: Potrzebujemy śmiałej reakcji ze strony państwa

Transformacja sprawdziła się może w 85 proc. Nie zamierzam pomniejszać zasług pierwszej fali kapitalizmu w Polsce - ale zwracam uwagę też na jej ogromne deficyty. Próbujemy im zaradzić Polskim Ładem. Chcemy wesprzeć osoby słabiej zarabiające, te, które otrzymują dziś 2000-5000 zł miesięcznie - powiedział premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z „Polska The Times”.

Czym różni się Polski Ład od Planu Morawieckiego?

Na pytanie czym różni się Polski Ład od Planu Morawieckiego, premier wskazał, że Polski Ład jest kolejnym impulsem służącym wyrwaniu się z pułapki średniego rozwoju.

-W pierwszej kadencji naszych rządów zdecydowanie postawiliśmy na politykę społeczną oraz skuteczną poprawę finansów publicznych. Teraz kontynuujemy, a w niektórych miejscach wzmacniamy, tworząc jednocześnie ramy do dynamicznego rozwoju gospodarczego — powiedział.

Dodał, że jednocześnie ten program to wielki plan inwestycyjny, który ma na celu podnieść produkcyjność polskiej gospodarki.

„Zwykła polska rodzina 2+2 w ciągu siedmiu lat podwoi swój dochód”

Wskazał, że w latach 2015-2022 dochody przeciętnej rodziny rosną średnio o 3700 zł do prawie 8 tys.

-A wiec zwykła polska rodzina 2+2 w ciągu siedmiu lat podwoi swój dochód — podał.

-Wierzę, że Polski Ład będzie też podstawą do wzrostu konkurencyjności naszej gospodarki. Przed Polską kilka dobrych lat — podkreślił premier.

Polski Ład a Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Na pytanie o porównanie Polskiego Ładu do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, gdzie również chodziło o wyjście z pułapki średniego dochodu, choć tam była mowa o polskich produktach podbijających świat, czego nie ma Polskim Ładzie, szef rządu wskazał, że dziś Polska jest między Dalekim Wschodem a Europa Zachodnią.

-W Azji zarabia się dużo gorzej niż u nas, a na Zachodzie - dużo lepiej. Obecnie Polsce udało się dojść do poziomu dochodów stanowiących 77 proc. średniej unijnej. Jeszcze kilka lat temu to było znacznie poniżej 70 proc. Widać więc, że idziemy we właściwym kierunku. Natomiast chcemy bardzo mocno wspierać polskie kompetencje w branżach, w których osiągamy przewagi konkurencyjne na świecie — wskazał.