Nadchodzi VII edycja GPW Innovation Day

Już za miesiąc odbędzie się trzydniowa konferencja #GPWInnovationDay. Podczas VII edycji zaprezentuje się kilkadziesiąt spółek z najbardziej interesujących inwestorów branż, takich jak: gaming, deep-tech, e-commerce, biotechnologia

W dniach od 22 do 24 czerwca inwestorzy giełdowi będą mieli okazję nie tylko zaktualizować swoją wiedzę na temat bieżących wydarzeń w kilkunastu firmach już notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), ale i zapoznać się z kilkoma nowymi spółkami, które dopiero planują debiut na Głównym Rynku GPW lub NewConnect.

Spośród spółek już notowanych swój udział potwierdziły m.in.: Biomed Lublin, CD Projekt, Celon Pharma, Comp, Comperia, Creepy Jar, Dadelo, Data Walk, Huuuge Games, Mabion, OncoArendi Therapeutics, Oponeo.pl, PlayWay, Pure Biologics, Ryvu Therapeutics, Selvita, Ten Square Games, VIGO System, XTPL. Obecne będą także podmioty dopiero wybierające się na giełdę: Auxilius Pharma, Creotech Instruments, Games Incubator, PolTREG czy QNA Technology.

Organizatorami VII edycji konferencji #GPWInnovationDay są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), cc group oraz IPOPEMA Securities. Konferencja odbędzie się w formule online

Inwestorzy giełdowi często szukają perspektywicznych i dynamicznie rozwijających się spółek, dzięki którym inwestycja w zakup ich akcji przyniesie satysfakcjonującą stopę zwrotu. Na polskim rynku kapitałowym pojawia się coraz więcej spółek o globalnym potencjale, które spełniają te oczekiwania, a przy tym działają w szybko rozwijających się branżach związanych z nowymi technologiami. Obecność takich spółek na parkiecie to dowód na to, że giełda w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym jest nadal atrakcyjnym miejscem pozyskiwania kapitału, w tym przede wszystkim przez przedsiębiorstwa z branż innowacyjnych. Celem GPW jest promowanie takich spółek wśród szerokiego grona inwestorów, dlatego też po raz siódmy organizujemy GPW Innovation Day. Konferencja ta już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń inwestorskich na naszym parkiecie. Rosnąca, co edycję, liczba zarejestrowanych uczestników, zarówno po stronie emitentów, jak i inwestorów, potwierdza słuszność naszej inicjatywy – mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Już po raz trzeci jako cc group mamy przyjemność być współorganizatorem #GPWInnovationDay, w tym po raz drugi zapraszamy zarówno spółki notowane, jak i dopiero wybierające się na giełdę. To pozwala poszerzyć grono inwestorów uczestniczących w konferencji o takich, którzy inwestują również na rynku prywatnym. Z kolei samym spółkom, oraz nam, doradzającym w procesach pozyskiwania kapitału, pozwala lepiej przygotować się do tego procesu – mówi Adam Kalkusiński, prezes cc group, firmy działającej w obszarze relacji inwestorskich, doradztwa transakcyjnego oraz realizacji kompleksowych projektów doradczych na rzecz spółek publicznych.

W najbliższej edycji wydarzenia chcielibyśmy zwrócić uwagę Inwestorów na stale powiększające się grono spółek, których aktywność wpisuje się w szeroko pojętą definicję innowacyjności, a które działają w różnych branżach, Dlatego w edycji czerwcowej ponownie zamierzamy poszerzyć grupę prezentujących się spółek o przedstawicieli deep-tech czy fin-tech, a także tych działających w obszarze bardziej “tradycyjnej” ekonomii, ale wyróżniających się innowacyjnym modelem biznesowym lub oferujących swoim klientom przełomowe produkty i usługi. Już teraz zapraszamy Inwestorów do zapisania sobie w kalendarzach tego eventu oraz do licznego i aktywnego uczestnictwa w VII edycji #GPWInnovationDay – dodaje Adam Kalkusiński.