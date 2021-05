GPW z własną pasieką

20 maja, w Światowy Dzień Pszczół, na dachu Centrum Giełdowego będącego siedzibą GPW przy ul. Książęcej 4, stanęły cztery ule. W pasiece GPW zamieszkały cztery rodziny pszczele, czyli łącznie ok. 240 tys. pszczół. GPW przyłączyła się do ogólnopolskiego projektu Ligi Ochrony Przyrody „Pszczoły w mieście”, który powstał jako odpowiedź na problem spadku liczebności populacji pszczół miodnych w Polsce i w Europie. Tym samym GPW dołączyła również do grona instytucji firm, których misją jest troska o środowisko oraz działania na rzecz ochrony bioróżnorodności

Pszczoły z pasieki GPW posłużą jako bioindykatory zanieczyszczenia środowiska poprzez poddanie ich analizom oraz wyprodukowanego miodu. Na tej podstawie możliwe będzie zmierzenie poziomu zanieczyszczenia metalami ciężkimi, radionuklidami czy środkami ochrony roślin na danym obszarze. Pszczoły będą zatem pełniły rolę swoistej stacji monitorującej jakość pobliskiego otoczenia.

Temat i problem utraty bioróżnorodności spowodowanej zniszczeniem siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory na skutek działalności ludzkiej stanowi jeden z elementów podlegających raportowaniu niefinansowemu, a odpowiednie zarządzanie czynnikami środowiskowymi w ciągu ostatnich lat zyskuje na znaczeniu. Dlatego też niedawno GPW we współpracy z EBOiR opublikowała „Wytyczne do raportowania ESG” dla emitentów giełdowych dotyczące raportowania czynników ESG, który systematyzuje oraz porządkuje zalecenia i rekomendacje w tym obszarze.

O stworzeniu domu dla pszczół na dachu naszej siedziby myśleliśmy od dawna, a sam pomysł został zgłoszony przez naszych pracowników. Jubileuszowy rok, w którym obchodzimy 30-lecie istnienia giełdy zmotywował nas jeszcze bardziej do dołożenia symbolicznej cegiełki do lokalnego ekosystemu. To ważne działanie proklimatyczne zmierzające do ochrony i poprawy jakości środowiska. Ponadto, ochrona i przywracanie bioróżnorodności i ekosystemów jest również istotnym elementem czynników środowiskowych uwzględnianych przy raportowaniu informacji ESG przez spółki – powiedział Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW. Zapraszając pszczoły na swój dach, GPW w Warszawie, w naszym odczuciu, zainwestowała w przyszłość, stawiając na rozwój i ochronę kapitału przyrodniczego tego najważniejszego, zdaniem naukowców, organizmu żyjącego na Ziemi. Liczymy, że pierwszy miód pojawi się już w lipcu - podkreślił Krzysztof Antoszewski koordynator projektu „Pszczoły w mieście” oraz opiekun pasieki.

Uroczystej inauguracji pasieki na dachu GPW towarzyszyła inauguracja wystawy „Miejskie pszczołowanie (URBAN BEEING)– energia przyrody”. Cykl obrazów autorstwa kieleckiego artysty Igora Endone Kowalczyka jest od początku silnie związany z całym projektem „Pszczoły w mieście”. Wystawę można bezpłatnie zwiedzać w budynku GPW przy ul. Książęcej 4 w dniach 20-27 maja.

Włączenie się w obchody Światowego Dnia Pszczół i otwarcie przez GPW własnej pasieki jest jednym z działań realizowanych w ramach akcji „30 dobrych uczynków”, organizowanej z okazji 30-lecia GPW. Akcja będzie trwała cały jubileuszowy rok. Do tej pory pracownicy GPW włączyli się m.in. w akcję krwiodawstwa we wszystkich stacjonarnych i mobilnych placówkach RCKiK w Warszawie oraz Oddziałach Terenowych podległych RCKiK Warszawa oraz w zbiórkę rzeczy dla bezdomnych zwierząt ze Schroniska Na Paluchu.

GPW/KG