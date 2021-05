Premier: Służba zdrowia ważna w Polskim Ładzie

W Polskim Ładzie kładziemy ogromny nacisk na służbę zdrowia - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że wszystkie składki zdrowotne będą trafiały do NFZ. Zachęcał też do szczepień i badań profilaktycznych w ramach programu przygotowanego przez rząd dla osób po 40 roku życia.

W piątek po południu premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził szpital powiatowy w Nidzicy (warmińsko-mazurskie) podkreślił, że „chciałoby się powiedzieć, że czas jest już popandemiczny, ale jest na to za wcześnie, bo ciągle nie wiemy ilu ludzi się zaszczepi”.

„Ogromna radość, że coraz więcej lekarzy wraca do Polski także z krajów Zachodniej Europy; także stamtąd, gdzie wyemigrowali za chlebem, za lepszymi wynagrodzeniami. Będziemy robić wszystko w ramach Polskiego Ładu, żeby wynagrodzenia lekarzy, ale także pielęgniarek, salowych, noszowych, pracowników ratownictwa medycznego, laborantów, laborantek były podnoszone, żeby tu chciało się ludziom pracować” - zadeklarował szef rządu.

Morawiecki powiedział, że w ramach programu Polski Ład, rząd będzie dążył do podnoszenia wynagrodzeń pracowników służby zdrowia. „W Polskim Ładzie kładziemy ogromy nacisk na służbę zdrowia, na zmiany strukturalne, na podniesienie służby zdrowia na zupełnie inny poziom. To dlatego zobowiązaliśmy się do tego, aby poziom wydatków w stosunku do PKB wyniósł co najmniej 6 proc. już za dwa lata i 7 proc. za sześć lat” - mówił szef rządu.