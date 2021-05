Wpływy z VAT w kwietniu. Prawie 21 mld zł. Wzrost o 83, 3 proc.

Wysokie wpływy z VAT w kwietniu mają źródło w częściowym otwarciu gospodarki w marcu i w inflacji, która wpływała na wzrost cen kupowanych przez Polaków towarów – uważają ekonomiści, z którymi rozmawiała PAP.

Po kwietniu – jak poinformowało Ministerstwo Finansów – budżet miał 9,2 mld zł nadwyżki. Dochody budżetu wyniosły ok. 147,1 mld zł, a wydatki ok. 137,9 mld zł.

W kwietniu budżet uzyskał wysokie wpływy z VAT. Wyniosły one ok. 20,9 mld zł i były o ok. 9,5 mld zł wyższe niż w kwietniu 2021 r, co oznacza wzrost o 83,3 proc. W okresie styczeń-kwiecień 2021 r. wykonanie dochodów z VAT wyniosło ok. 69,7 mld zł i było wyższe o ok. 13,6 mld zł (tj. 24,3 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-kwiecień 2020 r.