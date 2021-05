Fundusz Odbudowy. Senat może opóźnić wsparcie o miesiąc

Przyjęcie przez Senat poprawek do ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE może opóźnić o miesiąc uruchomienie środków na wsparcie europejskiej, w tym polskiej gospodarki – uważa minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

W przypadku przyjęcia poprawek przez Senat, Polska może nie ratyfikować decyzji o zasobach własnych UE do końca maja. Tym samym uruchomienie środków na wsparcie europejskiej, w tym polskiej gospodarki, może opóźnić się o miesiąc – powiedział szef resortu finansów Tadeusz Kościński.

Odniósł się do popieranej przez senackie komisje propozycji wprowadzenia preambuły do ustawy, dotyczącej głównie celów i zasad wydatkowania środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy (EIO).

Propozycja ta budzi zastrzeżenia pod względem legislacyjnym. Nie tylko nie odnosi się ona bezpośrednio do treści decyzji, lecz zawiera też zapisy o charakterze normatywnym. Kluczowe jest jednak to, że wprowadzenie zmian do ustawy, w tym preambuły, opóźni zakończenie procesu legislacyjnego – podkreślił minister.

Jeśli któreś z państw członkowskich ratyfikuje decyzję dopiero w czerwcu, wejdzie ona w życie 1 lipca. Tym samym uruchomienie środków na wsparcie europejskiej, w tym polskiej gospodarki, może opóźnić się o miesiąc – dodał.

Ministerstwo przypomina, że dotychczas 22 kraje członkowskie ratyfikowały decyzję, dobiega końca procedura w Austrii, Holandii, Rumunii i na Węgrzech. W Polsce, po uchwaleniu ustawy ratyfikacyjnej przez Sejm, pracuje nad nią Senat - głosowanie zaplanowano na 27 maja. MF zwraca uwagę, że w przypadku wprowadzenia poprawek ustawa wróci do Sejmu, gdzie będzie ponownie analizowana 28 maja. Konieczne będzie jeszcze jej opublikowanie w Dzienniku Ustaw, a dopiero dzień później możliwe będzie ratyfikowanie decyzji przez prezydenta i wysłanie notyfikacji do Komisji Europejskiej.

Fundusze unijne pomogą nam rozkręcić nasz wzrost gospodarczy po pandemii. Dlatego tak ważne jest, by szybko popłynęły one do krajów europejskich – podkreślił szef MF.

Polska z unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat. Z kolei podstawą do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.

