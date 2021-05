Polski Ład zachęca do powrotu z emigracji

Według założeń Polskiego Ładu powracający z emigracji będą mogli liczyć na podwyższenie kwoty wolnej od podatku o 50 tys. zł. To bardzo istotna zachęta podatkowa – przekonywał w sobotę w Poznaniu wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

W czasie sobotniej konferencji prasowej wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk przedstawiał założenia Polskiego Ładu, czyli firmowanego przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowego programu społeczno-gospodarczego na okres po pandemii SARS-CoV-2. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Szynkowski vel Sęk wskazał, że program przewiduje także wspomaganie przez system podatkowy powrotu Polaków z emigracji. „Tą zachętą jest podwyższenie kwoty zwolnionej z opodatkowania dla osób wracających z emigracji o 50 tys. zł, a więc bardzo istotna zachęta podatkowa” – zaznaczył.

Jak wskazał, dla wielu Polaków mieszkających obecnie w Wielkiej Brytanii, wyjście tego kraju z UE pomimo – jak zaznaczył - zagwarantowania im wszystkich dostępnych praw, jest „pewną komplikacją w wielu obszarach życia” takich jak np. podróżowanie.

Czy w związku z tym nie warto rozważyć powrotu do naszego kraju? A skoro jest zachęta podatkowa, skoro jest nowy program mieszkaniowy i możliwość uzyskania mieszkania, skoro są bardzo korzystne ramy prawne dla funkcjonowania tutaj rodziny, to może warto do Polski wrócić – mówił wiceminister.

Podkreślił, że powrót z emigracji jest indywidualną decyzją każdego obywatela.

Mają pełne prawo, żeby dokonać wyboru, ale też państwo polskie ma obowiązek uczynić wszystko, żeby w tym wyborze pokazać, że Polska jest warta powrotu, że jest krajem, w którym można nie tylko godnie żyć, ale można też doskonale się rozwijać zawodowo, rodzinnie, społecznie – mówił Szymon Szynkowski vel Sęk.

PAP/RO

