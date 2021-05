Z PIT-em łatwiej o pożyczkę

PIT-11 lub PIT-40A za rok 2020 r. to przede wszystkim informacja o naszych dochodach. Za pomocą tych dokumentów rozliczamy się z fiskusem. Dzięki nim można także wraz z dowodem osobistym zawnioskować o Pożyczkę Gotówkową (RRSO: 17,18%) w Kasie Stefczyka.

Obecnie rozliczenie się z fiskusem nie jest takie trudne ani straszne. Nie musimy tym się w ogóle zajmować. Może to za nas zrobić urząd skarbowy, a nam pozostanie tylko zaakceptować przesłane zeznanie podatkowe. Chyba że wolimy to zrobić sami lub musimy uwzględnić dodatkowe odliczenia. Informacje o dochodach PIT-11 i PIT-40A, będące podstawą rozliczenia się z fiskusem, można także wykorzystać przy ubieganiu się o pożyczkę w Kasie Stefczyka. Omijamy wtedy konieczność wypełniania różnych dokumentów. Kasa Stefczyka wprowadziła możliwość wnioskowania o Pożyczkę Gotówkową na prostych zasadach. PIT-11 a także PIT-40A informują o tym, jakie mieliśmy dochody w ciągu ubiegłego roku, dlatego starając się o Pożyczkę Gotówkową nie musimy przedstawiać innych dokumentów potwierdzających nasze dochody. Dzięki temu formalności związane z ubieganiem się o pożyczkę zostały zredukowane do minimum i Kasa może na podstawie informacji podatkowej i dowodu osobistego wydać decyzję kredytową. Pamiętać jednak należy, że Kasa zawsze może prosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów. Dzięki takiej prostej procedurze w Kasie Stefczyka można wnioskować o Pożyczkę Gotówkową. Można to zrobić w placówce. Można też bez wychodzenia z domu dzwoniąc pod numer 801 600 100 (koszt połączenia wg taryfy operatora) i wstępną informację kredytową otrzymać już w 15 minut. W ten sposób można wnioskować nawet o kwotę do 100 tys. zł. Szybko, wygodnie i bezpiecznie.

Pożyczkę Gotówkową można otrzymać zarówno na niewielką kwotę, minimalnie 1000 złotych, ale także na sfinansowanie większych i droższych planów, a uzyskane pieniądze przeznaczyć na każdy cel. Propozycja Kasy daje także możliwość wyboru okresu spłaty pożyczki nawet do 120 miesięcy.

Pożyczka Gotówkowa na PIT:

• Minimum formalności

• Kwota pożyczki od 1000 zł aż do 200 000 zł

• Środki na rachunku płatniczym nawet w dniu złożenia wniosku kredytowego

• Rata dopasowana do Twoich możliwości

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) Pożyczki Gotówkowej wynosi 17,18%. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Przedstawiona procedura dokumentowania przychodu dostępna jest tylko dla Członków uzyskujących akceptowalny przez Kasę dochód. Propozycja dostępna jest do końca czerwca 2021 r. Szczegóły w placówkach Kasy.

