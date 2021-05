Co dla nas najważniejsze w Polskim Ładzie? 82 proc. poparcia!

Największym poparciem cieszy się w Polskim Ładzie pakiet rozwiązań zdrowotnych. Badania profilaktyczne dla osób 40 plus i zniesienie limitów na wizyty u specjalistów popiera blisko 82 proc. badanych - wynika z sondażu dla DGP i RMF FM, który opublikowano we wtorkowym wydaniu dziennika

Najbardziej ogólny postulat Polskiego Ładu, czyli podwyżki wydatków na zdrowie do 7 proc. PKB, poparło 77 proc. pytanych - wynika z badania.

Na drugim miejscu w gronie najlepszych rozwiązań zaproponowanych przez rząd znalazło się zwiększenie kwoty wolnej do 30 tys. zł – cieszy się ono poparciem 80 proc. badanych. O 10 pkt proc. mniej osób popiera podwyżkę progu podatkowego do 120 tys. zł – czytamy w „DGP”.

Dziennik pisze, że zaskakujące jest to, że nawet zwiększenie obciążenia budżetu obywateli składką zdrowotną nie spotkało się z masowym sprzeciwem – ok. 45 proc. stwierdza, że to dobry pomysł, choć jedna trzecia jest przeciwna.

W związku z tym rozwiązaniem trwa dyskusja także w koalicji – zauważa „DGP”.

Na trzecim miejscu w sondażu wśród najbardziej popieranych postulatów Polskiego Ładu - propozycje mieszkaniowe cieszą się poparciem około połowy badanych.

Sondaż United Surveys dla Dziennika Gazety Prawnej, Dziennik.pl, RMF FM i rmf24.pl wykonano 21 maja na ogólnopolskiej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

