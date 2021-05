LOT nie leci na Białoruś, wyznaczył alternatywne trasy tranzytowe

Zatrzymanie samolotu z Ramanem Pratasiewiczem na pokładzie to akt państwowego terroryzmu ze strony Białorusi - ocenił premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że na Radzie Europejskiej zaproponuje, by wszystkie loty UE-Białoruś zostały wstrzymane do czasu uwolnienia Pratasiewicza