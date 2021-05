Dworczyk: powstanie loteria Narodowego Programu Szczepień

Od 1 lipca uruchomiona zostanie loteria Narodowego Programu Szczepień, zrealizuje ją Totalizator Sportowy; na ten cel zostanie przeznaczone 140 mln zł - zapowiedział we wtorek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk

Dworczyk zapowiedział na wtorkowej konferencji prasowej, że od 1 lipca uruchomiona zostanie loteria Narodowego Programu Szczepień. „To będzie zadanie realizowane przez Totalizator Sportowy, który będzie spółką wiodącą. (…) Poza Totalizatorem włączy się w to także szereg spółek skarbu państwa” - poinformował minister.

Jak dodał, formuła loterii będzie umożliwiać także dołączenie się do niej samorządom. „Za dwa tygodnie wspólnie z Totalizatorem Sportowym pokażemy dokładne założenia programu” - dodał szef KPRM. Zapewnił, że nagrody, jakie będzie można wygrać będą atrakcyjne.

Mniej więcej co dwutysięczna osoba, która będzie się szczepiła otrzyma 500 zł, to nagroda gwarantowana, ale każdy uczestnik loterii będzie miał szansę na wygraną. (…) Co tydzień będą losowane nagrody po 50 tys. zł, do tego różnego rodzaju nagrody rzeczowe: hulajnogi elektryczne, vouchery na paliwo, czy ubezpieczeniowe. Co miesiąc będą też dwie nagrody po 100 tys. zł plus samochód hybrydowy, a w finale dwa razy po 1 mln zł i również samochód hybrydowy - wymienił Dworczyk.