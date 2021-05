Przy NCBR powstał nowy ośrodek badawczy z zakresu AI

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju utworzyło nową spółkę IDEAS. Przedsięwzięcie ma na celu rozwój prac badawczo-rozwojowych w obszarze sztucznej inteligencji i cyfrowej ekonomii. To nowa przestrzeń do ścisłej współpracy doświadczonych badaczy i młodych naukowców oraz szansa dla Polski na wzrost gospodarczy oparty na najbardziej innowacyjnych technologiach

NCBR uczestniczy i chce uczestniczyć w projektach kluczowych dla polskiej gospodarki. Stworzenie silnego ośrodka badawczo-rozwojowego w tak innowacyjnej dziedzinie jaką jest sztuczna inteligencja to istotny krok na drodze do odniesienia sukcesów naukowo-badawczych, a w konsekwencji gospodarczych i społecznych. Skupienie w jednej innowacyjnej firmie docelowo nawet ponad 200 pracowników naukowo-badawczych pozwoli na stworzenie w kilkuletniej perspektywie jednego z największych w Polsce centrów rozwoju sztucznej inteligencji. Będzie to także ważny ośrodek prac nad rozwiązaniami w zakresie Cyfrowej Ekonomii.- mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.