To już pewne! Bez szczepienia po UE nie pojeździcie!

Polska od 1 czerwca będzie mogła podłączyć się do systemu Unijnych Certyfikatów Covid, które ułatwią podróżowanie po UE w czasie epidemii. Pełne uruchomienie systemu dla krajów UE od 1 lipca - przypomniała wiceminister zdrowia, Anna Goławska.

„We wtorek sprawdzano naszą gotowość do podłączenia do systemu Unijnych Certyfikatów Covid. Polegała ona na weryfikacji technicznej, czyli ustaleniu czy wystawiane przez nas kody QR są zgodne z wymogami, wytycznymi UE i czy są możliwe do odczytu w pozostałych państwach członkowskich” - wyjaśniła w rozmowie z PAP wiceminister.

Jednocześnie zaznaczyła, że test wykazał, iż Polska jest gotowa technicznie do wprowadzenia Unijnych Certyfikatów Covid, które będą uławiać przemieszczanie się w strefie Schengen w dobie epidemii. Zaznaczyła, że nie można tego traktować jako ograniczenie praw do przemieszczania się, a jedynie jako pewną dogodność, z której każdy obywatel, po spełnieniu określonych warunków, może skorzystać.

„Zgodnie z planem, od 1 czerwca, Polska będzie gotowa, by podłączyć się już do systemu” - zapewniła.

Wytłumaczyła też, że od 1 czerwca polskie kody QR, oprócz informacji o tym, czy osoba jest zaszczepiona, będą uwzględniać również informacje, czy jest (ona) ozdrowieńcem lub czy posiada negatywny test diagnostyczny pod kątem wykrycia SARS-CoV-2.

Z praktycznego punktu widzenia - jak kontynuowała - Unijny Certyfikat Covid to nic innego jak kod QR i unikatowy identyfikator ułatwiający weryfikację podróżnego pod względem ryzyka epidemicznego. Kod QR dostępny będzie - tak jak do tej pory - w Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl), w mobilnych aplikacjach mojeIKP lub mObywatel, czyli w tzw. cyfrowym portfelu. Otrzymać go możemy również w formie wydruku papierowego w punkcie szczepień.

Cyfrowy Certyfikat Covid w czasie kontroli będzie skanowany; sprawdzany będzie też unikatowy identyfikator.

„Odpowiednie służby będą miały specjalną aplikację +Zaszczepieni+, która będzie odczytywać kody QR, by zweryfikować, czy osoba okazująca kod spełnia wymogi epidemiologiczne określone w danym kraju. Jednym słowem czy jest bezpieczna i spełnia wymagania, by przekroczyć granicę danego kraju UE” - powiedziała.

Wiceminister zauważyła też, że aplikacja +Zaszczepieni+ pozwala na odczyt zgodny z ujednoliconymi wymogami technicznymi kodów wydawanych przez inne państwa członkowskie.

Zaznaczyła, że warto jednak pamiętać, że przez miesiąc - czyli faktycznie do 1 lipca - nie wszystkie kraje UE mogą być do tego ujednoliconego systemu podpięte. Dodała, że stosowne rozporządzenie wprowadzające podstawę prawną dla transgranicznego użycia systemu ma wejść w życie od 1 lipca, z sześciotygodniowym okresem stopniowego przyłączania krajów, które wymagają więcej czasu na wprowadzenie tych cyfrowych rozwiązań.

Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący utworzenia unijnego zaświadczenia COVID-19 17 marca 2021 roku.

KE potwierdziła też, że centralna infrastruktura informatyczna będzie technicznie gotowa już 1 czerwca. Od tej daty rozpocznie się okres przyłączania krajowych serwerów poszczególnych państw członkowskich, który zakończy się uruchomieniem systemu we Wspólnocie 1 lipca 2021 r.

