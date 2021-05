Fundacja Kościuszkowska broni Polski przed kłamstwami kongresmana

Nowojorska Fundacja Kościuszkowska zarzuciła we wtorek demokratycznemu kongresmenowi z Tennessee Steve’owi Cohenowi kłamstwa w związku z przypisywaniem przez niego Polsce winy za niemieckie obozy koncentracyjne. Domaga się od niego przeprosin

Cóż, smutno jest widzieć, że członkowie Kongresu zeszli na tak niski poziom. Nie rozumieją historii. Nie rozumieją Holocaustu. Wie pan, to nie były tylko nazistowskie Niemcy; to w Polsce znajdowały się niektóre z tych poważniejszych obozów koncentracyjnych, jak Auschwitz i Birkenau – powiedział Cohen zgodnie z transkrypcją CNN.

Wczoraj wieczorem w CNN skłamał pan i obwinił Polskę za obozy koncentracyjne Auschwitz i Treblinka podczas Holokaustu – oświadczyła we wtorek w liście do Cohena Fundacja Kościuszkowska (FK).

Polsko-amerykańska instytucja piętnuje te sformułowania.

Sygnowani pod korespondencją przewodniczący Rady Powierniczej fundacji Alex Storozynski oraz prezes i dyrektor Wykonawczy Marek Skulimowski zwracają uwagę, że Auschwitz, niemieckie słowo, był niemieckim obozem, prowadzonym przez niemieckich strażników z owczarkami niemieckimi, a nad wejściem wisiał niemiecki napis: „Arbeit Macht Frei” (Praca uczyni Cię wolnym). Akcentują, że jedynymi Polakami w tym obozie były ofiary.

Storozynski, który oglądał program CNN, podkreślił w rozmowie z PAP, że Polonia, a także rząd RP powinien domagać się od Cohena przeprosin.

To jest skandaliczne. On kłamie, wini za Holokaust Polskę. Polska walczyła z Niemcami dłużej, niż jakikolwiek inny kraj. On powinien o tym wiedzieć. Jako kongresmen powinien czytać na temat Holokaustu, komentuje coś czego nie zna – przewodniczący Rady Powierniczej FK.