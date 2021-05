Protasiewicz przeciw zamykaniu Turowa. Punktuje liderów opozycji

„Moja perspektywa jest szczególna, ponieważ jestem mieszkańcem regionu, gdzie znajduje się ta kopalnia. Wiem, jak ona jest ważna dla subregionu turoszowskiego. Trzymam kciuki, żeby ten spór zakończył się jak najszybciej, żeby kopalnia mogła jeszcze funkcjonować” – powiedział w rozmowie z Markiem Pyzą w „Kwadransie politycznym” TVP Jacek Protasiewicz, poseł PSL-UED, odnosząc się do orzeczenia TSUE dotyczące wstrzymania wydobycia w kopalni Turów – czytamy w serwisie wpolityce.pl

Polityk podkreślił, że rozumie to, jakie są konsekwencje funkcjonowania kopalni, ale nie powinna być ona nagle zamykana.

To wyrobisko jest potężne, przypomina Wielki Kanion. Rozumiem konsekwencje utrudniające życie Czechom. Rozumiem też, że to wyrobisko się kiedyś skończy. Ale nie można z dnia na dzień zamykać kopalni, która zatrudnia tysiące ludzi i daje utrzymanie dziesiątkom tysięcy rodzin – zwrócił uwagę poseł PSL-UED.

Hołownia i Trzaskowski za wykonaniem decyzji TSUE

Protasiewicz skomentował także wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołowni w sprawie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że zarówno prezydent Warszawy, jak i lider Polski 2050 stwierdzili, że rząd powinien wykonać orzeczenie TSUE.

Myślę, że im dalej ktoś jest od miejsca, w którym ta kopalnia i elektrownia funkcjonują, tym ma mniejszą wrażliwość społeczną. Rozumiem kwestie przejścia na zieloną energię, ale też wiem, co oznaczałoby natychmiastowe zamknięcie przynajmniej kopalni dla społeczności. To nieprzemyślane wypowiedzi, zwłaszcza bez wrażliwości na społeczne emocje, które wokół tego zakładu, jako głównego miejsca pracy w tym przepięknym subregionie istnieją – powiedział Jacek Protasiewicz.

W rozmowie poruszono także wątek coraz słabszych notowań Platformy Obywatelskiej i bezradności Borysa Budki. Protasiewicz, pytany o to, co doradziłby szefowi PO, ocenił, że jedynym rozwiązaniem jest powrót na to stanowisko Donalda Tuska.

Doradziłbym powrót Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Druga sprawa, to więcej szacunku dla partnerów po stronie opozycyjnej. Tusk miał umiejętność zjednywania do PO ludzi z lewicy czy prawicy. Mam wrażenie, ze dziś tego liderom PO brakuje – ocenił Protasiewicz dodając, że on sam dobrze się czuje w Unii Europejskich Demokratów. Powrót Tuska byłby dobrym rozwiązaniem. Uzdrowiłby – być może – relacje wewnątrz PO. Jego umiejętność nawiązywania sojuszy i rozmowy z partnerami z opozycji mogłaby przynieść zmianę w sondażach, a miejmy nadzieję, że także w wyborach, na co bardzo liczę – mówił w „Kwadransie politycznym” Jack Protasiewicz.

