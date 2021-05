BGK i EBI: 700 mln zł trafi do samorządów na rozwój miast

Podczas zorganizowanej w czwartek konferencji prasowej szefowe EBI i BGK podpisały umowę o współpracy finansowej. Przewiduje ona, że na wsparcie rozwoju polskich miast samorządy uzyskają dostęp do 700 mln zł. Środki mają trafić do około 50 miast średniej wielkości. BGK zaproponuje długoterminowy okres spłaty udzielonych pożyczek, który wyniesie 25 lat. Inwestycje dotyczą obszarów takich jak transport publiczny, infrastruktura drogowa, edukacja, rewitalizacja terenów poprzemysłowych i wielu innych

Bank Gospodarstwa Krajowego i Europejski Bank Inwestycyjny zorganizowały w czwartek briefing prasowy na temat wyrównania szans miast średniej wielkości w Polsce w dostępie do finansowania. Podczas spotkania EBI i BGK podpisały umowę o współpracy w finansowaniu. Dokument podpisały wiceprezes EBI Teresa Czerwińska oraz prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka. W związku z podpisaną umową na wsparcie dla samorządów przeznaczonych zostanie 700 mln zł.

Umowa zapewni finansowanie dla ważnych klientów Banku Gospodarstwa Krajowego – samorządów zarządzającymi miastami średniej wielkości w Polsce – mówiła prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka. „Instrument, który dzisiaj podpisujemy, będzie umożliwiał stworzenie programu inwestycyjnego i zaalokowanie tych pieniędzy w bardzo odpowiedzialny sposób, aby zapewnić podwyższenie jakości życia danego społeczeństwa w średnich miastach. Łączna pula, która będzie przeznaczona to 700 mln zł” – podkreśliła prezes BGK.

BGK zaproponuje długoterminowy okres spłaty udzielonych pożyczek, który wyniesie 25 lat. Tak długi okres spłaty do dobra informacja dla samorządów – nie jest to rozwiązanie powszechne w sektorze bankowym. Prezes Daszyńska-Muzyczka podkreśliła, że rozwiązanie to jest zgodne z misją BGK wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego polskich miast i całego kraju. Jednym z celów tego wsparcia jest podwyższanie jakości życia społeczeństwa, i właśnie społeczeństwo ma być odbiorcą udostępnianych środków.

podpisanie umowy

Około 50 miast średniej wielkości w Polsce będzie adresatem oferty finansowej przygotowanej przez BGK i EBI. Środki, jakie już trafiły do samorządów w ramach finansowania Banku Gospodarstwa Krajowego to 18 mld zł - zaznaczyła prezes BGK.

Dziesiątki projektów inwestycyjnych

Europejski Bank Inwestycyjny ma wieloletnią tradycję finansowania pośredniego i bezpośredniego polskich samorządów – mówiła wiceprezes EBI Teresa Czerwińska. „Poczynając od pierwszej umowy, którą podpisaliśmy ponad 20 lat temu z miastem Katowice do dnia dzisiejszego sfinansowaliśmy dziesiątki projektów inwestycyjny w rozmaitych obszarach” – dodała. Inwestycje dotyczyły przede wszystkim obszarów transportu publicznego, infrastruktury drogowej, edukacji, rewitalizacji terenów poprzemysłowych i wielu innych. Zgodnie z polityką Europejskiego Banku Inwestycyjnego szukamy inwestycji, które mają na celu wzrost zrównoważony, wzrost inkluzywny, co oznacza, że finansujemy projekty w dużych miastach, takich jak Warszawa, oczywiście Kraków, Łódź, Poznań czy Wrocław, ale również jesteśmy bardzo aktywni poza metropoliami, poza dużymi aglomeracjami, w Toruniu, w Rzeszowie, finansujemy projekty w Opolu, w Szczecinie, Płocku czy Sosnowcu, nie sposób nawet tych wszystkich miast wymienić dzisiaj – powiedziała wiceprezes EBI.

Umowa programu finansowego podpisana w czwartek przez EBI i BGK to nowy rozdział w finansowaniu inwestycji w miastach średniej wielkości, miastach do 100 tys. mieszkańców. Jest to szczególnie istotne, ponieważ miasta te mają po przejściu pandemii koronawirusa ogromne potrzeby inwestycyjne.

Marcin Tronowicz