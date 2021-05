Rosną oczekiwania finansowe młodych Polaków. Ile chcą zarabiać?

Niemal połowa młodych Polaków (49 proc.) uważa, że pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na ich szanse na rynku pracy, wynika z raportu „Młodzi Polacy na rynku pracy 2021” przygotowanego przez PwC, Well.hr i Absolvent Consulting. Jednocześnie 18 proc. badanych twierdzi, że obecnie ma więcej możliwości niż wcześniej

Pandemia sprawiła, że dużo więcej młodych ludzi zwraca uwagę na rodzaj kontraktu z pracodawcą - liczba osób, dla których umowa o pracę jest preferowaną forma zatrudnieni, wynosi obecnie 74 proc.

Dla młodych pracowników, szczególnie w sytuacji niepewności na rynku pracy, ważne są także benefity pozapłacowe. Prawie połowa badanych wskazuje na potrzebę dostępu do szkoleń u pracodawcy. To wyraźny sygnał, że najmłodsze pokolenia zdają sobie sprawę z konieczności ciągłej edukacji i podnoszenia kwalifikacji, by utrzymać swoją atrakcyjność na rynku pracy. Nie bez znaczenia jest fakt, że jako najważniejszą kompetencję badani wskazali otwartość i szybką adaptację do zmian - powiedziała liderka zespołu Human Capital w PwC Kaja Podgórna-Strzelec, cytowana w materiale.