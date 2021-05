PGNiG jedną z najcenniejszych polskich marek

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo znalazło się w pierwszej trójce XV edycji „Rankingu najcenniejszych polskich marek” według dziennika „Rzeczpospolita”.

Eksponowanie polskich marek wpisuje się w działania promujące dobrze pojęty patriotyzm gospodarczy, a dobra marka to przede wszystkim satysfakcja i zaufanie klientów. Marka to nie tylko szyld, to wymierna wartość, na którą trzeba zapracować i umiejętnie z niej korzystać - powiedział Paweł Majewski, prezes PGNiG SA, podczas gali wynikowej.