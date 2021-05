A jednak! FB nie będzie usuwał treści, że Covid-19 stworzył człowiek

Rzecznik prasowy Facebooka poinformował, że Facebook nie będzie już więcej usuwał z platformy społecznościowej twierdzeń, że koronawirus został wytworzony przez człowieka

Rzecznik prasowy Facebooka wydał oświadczenie w tej sprawie wkrótce po tym, jak prezydent Joe Biden ogłosił, że polecił amerykańskiemu wywiadowi, aby „podwoił wysiłki” w celu zbadania pochodzenia Covid-19.

W oświadczeniu dla CNN Business rzecznik prasowy Facebooka poinformował, że „w świetle trwającego dochodzenia co do pochodzenia Covid-19 oraz konsultacji z ekspertami ds. zdrowia publicznego, nie będziemy już dłużej usuwać postów z twierdzeniami, że Covid-19 został wytworzony przez człowieka”. Kontynuujemy pracę z ekspertami ds. zdrowia, aby dotrzymać kroku ewoluującej naturze pandemii i regularnie uaktualniać nasze polityki o nowe fakty oraz pojawiające się trendy – dodał.

„Społeczność wywiadu jest podzielona”

Prezydent USA Joe Biden zwrócił się w środę do amerykańskich agencji wywiadowczych, by „podwoiły wysiłki” w celu zbadania pochodzenia koronawirusa, w tym teorię, że ślad prowadzi do chińskiego laboratorium. Przywódca USA naciska na Chiny, aby współpracowały w tej sprawie.

Biden zauważył, że społeczność wywiadu jest podzielona w kwestii tego, skąd pochodzi Covid-19, czy np. wziął się z kontaktu człowieka z zakażonym zwierzęciem, czy na skutek wypadku w laboratorium.

Jak wskazał w oświadczeniu, większość agencji wywiadowczych skupiła się wokół tych dwóch prawdopodobnych scenariuszy, ale nie uważa, że istnieją wystarczające informacje, aby ocenić, że jeden z nich jest bardziej prawdopodobny niż drugi. Ujawnił, że dwie z 18 agencji wywiadowczych skłaniają się ku powiązaniu ze zwierzętami, a jedna - bardziej ku teorii z laboratorium, ale „w niskim lub umiarkowanym stopniu”.

Prezydent USA zapewnił, że jego kraj będzie nadal „współpracował z partnerami na całym świecie w celu naciskania na Chiny, aby uczestniczyły w pełnym, przejrzystym, opartym na dowodach śledztwie międzynarodowym i zapewniły dostęp do wszystkich istotnych danych i dowodów”.

O usuwaniu postów Facebook poinformował w lutym

Facebook poinformował w lutym, że będzie usuwał posty z twierdzeniami, że wirus został wytworzony przez człowieka po „konsultacjach z czołowymi organizacjami zajmującymi się zdrowiem, włącznie ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO)”. Sieć społecznościowa usuwała również posty, które rozpowszechniały treści uznane przez nią za dezinformację w dziedzinie szczepień oraz inne treści uznane za fałszywe.

wpolityce.pl/mt