GPW: w I kw. 2021 obroty wzrosły o 53, 5 proc.

W 2020 r. wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce skurczyła się w stosunku do poprzedniego roku o 5 proc., do 24 mld zł; skutki pandemii najbardziej odczuły luksusowe hotele i spa, najmniej - segment samochodów luksusowych - wynika z zaprezentowanej we wtorek 11. edycji raportu KPMG